Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Уникальный опыт украинских бойцов

Сбитие вражеского самолета Су-30 в Новороссийске с водного дрона Magura – это первая в мире подобная операция. В очередной раз Россия потеряла контроль над Черным морем, теперь еще и на своей территории. Так вражеский Черноморский флот стал практически беззащитным.

Его защиту обеспечивала ПВО, которое методично выбивалось и выбивается в Крыму. Часть флота Россия отвела в Новороссийск, но и там защитить его очень трудно,

– подчеркнул Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что в последнее время защиту кораблей против водных дронов обеспечивали самолеты. Но поскольку Magura показал свою эффективность против вражеской авиации, Россия теперь не будет иметь значительного преимущества и в воздухе.

Напомним, уничтожить российский самолет, который подбитым упал в море, удалось благодаря усилиям спецподразделения ГУР Украины Group 13. А еще раньше с помощью морского дрона Magura спецназовцы уничтожили другие воздушные цели – два российских вертолета Ми-8.

В свое время российские войска пытались уничтожить украинские дроны с помощью хаотичных выстрелов из стрелкового оружия и пушек. Однако ничто не смогло помешать работе сильных дронов.