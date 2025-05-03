Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

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Последствия атаки БпЛА по Новороссийску и Тамани

Дроны, которые прошлой ночью летали над Краснодарским краем якобы попали в дома. По информации Кондратьева, в Новороссийске были поражены три многоквартирных дома. Вероятно, в результате сбивания БпЛА пострадали пять человек, среди них взрослые и дети.

Также обломками в городе повреждены три резервуара на зерновом терминале. Предварительно, там пострадавших нет, пожарные тушили огонь. Мэр Новороссийска объявил режим чрезвычайной ситуации.

К слову, в Новороссийске расположен морской порт, где оккупанты дислоцируют ракетоносители для обстрелов Украины. В городе также есть военно-морская база Черноморского флота.



Показываем на карте, где находится порт в Новороссийске / Скриншот

Части беспилотников падали и в станице Тамань Темрюкского района. Повреждения домов обломками фиксировали в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там обошлось без пострадавших.

Главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно сообщают о ситуации. Каждый имеет задачу – оказать необходимую помощь жителям,

– говорится в сообщение так называемого губернатора.

Вениамин Кондратьев заявил, что города и села края атаковали дроны "киевского режима". Украинская сторона не комментировала ночную атаку.

Напомним, ранее были сообщения о работе ПВО в Краснодарском крае, Ростовской области и во временно оккупированном Крыму. Всего на российской территории ночью прозвучали более 15 взрывов.