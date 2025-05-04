Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кирилла Буданова, которого цитирует The War Zone.

Смотрите также ГУР уничтожило российский Су-30 над Черным морем: в чем феномен этой операции

Какие результаты операции по сбиванию самолетов Су-30

Глава ГУР Буданов отметил, что Украина смогла сбить два самолета Су-30 над Черным морем. Интересно то, что судна уничтожили на территории России с помощью дронов Magura V7. Два БпЛА вели огонь по самолетам и успешно попали по ним.

Буданов отметил, что экипаж первого судна смог спастись, пилотов подобрали в море гражданским судном. А вот члены экипажа второго самолета, вероятно, погибли.

Руководитель Главного управления разведки также добавил, что бойцы не впервые используют дроны для поражения воздушных целей. Перед этим применение ракет AIM-9 хорошие результаты показывало, но по самолетам такое вооружение с дрона запустили впервые.

Операция по уничтожению самолетов морским дроном – очень редкая. Но украинская армия научилась уничтожать вражеские цели таким образом. Поэтому Россия уже не может спокойно запускать самолеты над Черным морем, проигрывая Украине теперь и в воздухе.