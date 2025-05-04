Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника ГУР Кирила Буданова для The War Zone. Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотниками, і перше використання AIM-9 з дрона для знищення літака.

За словами Буданова, ГУР використала для атаки три безпілотники "Магура-7", два з яких вели вогонь по літаках. Він пояснив, що "Магура-7" – це варіант "Магури-5" для ППО, відмовившись уточнити, чим вони відрізняються.

Очільник розвідки зазначив, що екіпаж першого Су-30 вижив. Його підібрало у Чорному морі цивільне судно. За попередніми данними, екіпаж другого винищувача загинув.



