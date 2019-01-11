ЗНО у 2019 році: як його складатимуть абітурієнти із Донбасу та Криму

МОН та УЦЯО розробили додаткові умови реєстрації та участі в ЗНО абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму, а також учасників антитерористичної операції.

Про це йдеться на сайті центру оцінювання якоті освіти.

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Зважаючи на ситуацію, що становить загрозу для життя і здоров’я мешканців Криму та окремих регіонів Донбасу, Міністерством освіти і науки України, а також Українським центром оцінювання якості освіти створено додаткові умови реєстрації та участі таких громадян у зовнішньому незалежному оцінюванні,

– мовиться у повідомленні.

Так, абітурієнтам із непідконтрольних Україні територій пропонують зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з 5 лютого до 25 березня 2019 року, а також з 3 до 20 травня 2019 року (для участі в додатковій сесії).

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання буде проведено з 26 червня до 12 липня 2019 року.

Лише громадяни з неконтрольованих територій, які не мають можливості відправити документи для реєстрації поштою, повинні в установлений термін надіслати скан-копії фотокартки та інших необхідних документів на електронну адресу відповідного регіонального центру.

Якщо особа не може вказати адресу в Україні для отримання поштового повідомлення, інформація про результати реєстрації надсилається на її електронну адресу. В такому випадку сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються в регіональному центрі. Їх можна забрати в будь-який зручний час або отримати безпосередньо в пункті проведення зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування.

Щоб взяти участь у ЗНО цьогорічним випускникам, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях, достатньо бути зарахованим за будь-якою формою навчання у загальноосвітньому закладі на території України.

Про порядок отримання документа про повну загальну середню освіту для жителів окупованих територій можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти та науки України.