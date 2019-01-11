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      ВНО в 2019 году: как его будут сдавать абитуриенты из Донбасса и Крыма

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      В МОН объяснили, как жители неподконтрольных Украине территорий могут сдать ВНО в 2019 году
      В МОН объяснили, как жители неподконтрольных Украине территорий могут сдать ВНО в 2019 году / Фото из открытых источников

      МОН и УЦКО разработали дополнительные условия регистрации и участия в ВНО абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, а также участников антитеррористической операции.

      Об этом говорится на сайте центра оценивания качества образования.

      Читайте также: Украинские девятиклассники не будут сдавать ВНО в 2019 году

      Учитывая ситуацию, которая представляет угрозу для жизни и здоровья жителей Крыма и отдельных регионов Донбасса, Министерством образования и науки Украины, а также Украинским центром оценивания качества образования созданы дополнительные условия регистрации и участия таких граждан во внешнем независимом оценивании,
      – говорится в сообщении.

      Так, абитуриентам из неподконтрольных Украине территорий предлагают зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 до 20 мая 2019 года (для участия в дополнительной сессии).

      Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания будет проведено с 26 июня до 12 июля 2019 года.

      Только граждане с неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.

      Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на ее электронный адрес. В таком случае сертификаты внешнего независимого оценивания хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования.

      Чтобы принять участие в ВНО выпускникам, проживающим на неподконтрольных украинской власти территориях, достаточно быть зачисленным на любой форме обучения в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

      О порядке получения документа о полном общем среднем образовании для жителей оккупированных территорий можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Украины.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Донецка Образование ВНА
      Источник: 24 Канал
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