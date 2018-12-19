Зміни у ЗНО-2019: які сертифікати можна подавати абітурієнтам наступного року

У 2019 році для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтам необхідно подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. Обов'язковою дисципліною залишається українська мова і література, інші дві залежать від спеціальності, обраної абітурієнтом. При цьому для деяких спеціальностей вони змінені.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

У 2019 році для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети відповідно до майбутньої спеціальності чітко регламентуються додатком № 4 до умов прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році,

– зазначає УЦОЯО.

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Ознайомитися із зміненим переліком конкурсних предметів відповіднно до обраних спеціальностей можна на офіційному сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, що комітет експертів Ради Європи очікує звіту від уряду щодо нового Закону України про освіту, аби перевірити його на сумісність із зобов'язаннями України за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (ЕКРМЛ) в січні 2019 року.