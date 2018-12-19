Изменения в ВНО-2019: какие сертификаты можно подавать абитуриентам следующего года

В 2019 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриентам необходимо подать сертификаты ВНО по трем конкурсным предметам. Обязательным предметом остается украинский язык и литература, остальные два зависят от специальности, выбранной абитуриентом. При этом для некоторых специальностей они изменены.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В 2019 году для поступления в высшее учебное заведение для обучения по образовательно-квалификационному уровню бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на открытые и закрытые конкурсные предложения на основе полного общего среднего образования первым конкурсным предметом является украинский язык и литература, а второй и третий предметы в соответствии с будущей специальностью четко регламентируются приложением № 4 к условиям приема в высшие учебные заведения в 2019 году,

– отмечает УЦОКО.

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Ознакомиться с измененным перечнем конкурсных предметов в соответствии с выбранной специальностью можно на официальном сайте УЦОКО.

Напомним, что комитет экспертов Совета Европы ожидает отчет от правительства относительно нового Закона об образовании, чтобы проверить его на совместимость с обязательствами Украины по Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ЕКРМЛ) в январе 2019 года.