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      Завершается регистрация на пробное ВНО-2019: сколько заявок уже подано

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      Завершается регистрация на пробное ВНО-2019
      Завершается регистрация на пробное ВНО-2019 / Иллюстративное фото

      31 января завершается регистрация участников пробного ВНО в Украине. По состоянию на 25 января, принять участие в тестировании уже выразили желание 96 830 человек.

      Больше всего люди регистрируются для участия в ВНОпо украинскому языку. Так, для составления соответствующего теста было подано 146 849 заявок, информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

      Читайте также: Изменения в ВНО-2019: какие сертификаты можно подавать абитуриентам в следующем году

      Наибольшее количество регистрационных карточек заполнено лицами, проживающими в Харьковской (9 241), Днепропетровской (8 439), Львовской (7 743), Одесской областях (7 444) и в Киеве (6 553). Большинство человек изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам,
      – говорится в сообщении.

      В предметы-лидеры, тестирование по которым в 2019 собираются сдавать абитуриенты, традиционно вошли украинский язык и литература, математика, история Украины и английский язык.

      Отметим, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта. А вот 23 марта участники пробного ВНО смогут сдать один тест на выбор: по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языкам.

      В 2019 году цена пробного ЗНО колеблется от 132 до 138 гривен за одно тестирование.

      Что такое ВНО?
      Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который сдают абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.

      Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сдать выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также абитуриенты должны выбрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.

      Максимум, 4 тестирования можно сдать в 2019 году. Результаты ВНО будут засчитаны выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.

      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ВНО В 2019 ГОДУ:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Студенты Образование ВНА
      Источник: 24 Канал
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