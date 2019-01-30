Завершается регистрация на пробное ВНО-2019: сколько заявок уже подано

31 января завершается регистрация участников пробного ВНО в Украине. По состоянию на 25 января, принять участие в тестировании уже выразили желание 96 830 человек.

Больше всего люди регистрируются для участия в ВНОпо украинскому языку. Так, для составления соответствующего теста было подано 146 849 заявок, информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Наибольшее количество регистрационных карточек заполнено лицами, проживающими в Харьковской (9 241), Днепропетровской (8 439), Львовской (7 743), Одесской областях (7 444) и в Киеве (6 553). Большинство человек изъявили желание сдавать тестирование по двум предметам,

– говорится в сообщении.

В предметы-лидеры, тестирование по которым в 2019 собираются сдавать абитуриенты, традиционно вошли украинский язык и литература, математика, история Украины и английский язык.

Отметим, что пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта. А вот 23 марта участники пробного ВНО смогут сдать один тест на выбор: по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому или французскому языкам.

В 2019 году цена пробного ЗНО колеблется от 132 до 138 гривен за одно тестирование.

Что такое ВНО?

Внешнее независимое оценивание – это специальный экзамен, который сдают абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения.



Среди обязательных предметов, экзамены по которым должны сдать выпускники школ: украинский язык и литература, а также история Украины или математика. Также абитуриенты должны выбрать еще один предмет из перечня: биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык или французский язык.



Максимум, 4 тестирования можно сдать в 2019 году. Результаты ВНО будут засчитаны выпускникам как результаты государственной итоговой аттестации.

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