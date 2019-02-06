Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись

Стати жертвою кишенькових злодіїв у чужому місті – дуже легко і особливо неприємно. Що робити у разі втрати документів та грошей у чужому місті? Куди звернутись по допомогу та як дістатись додому? У цьому розбирались журналісти 24 каналу.

Загальні правила безпеки

Як пояснили 24 каналу чергові правоохоронці на столичному залізничному вокзалі, місцями підвищеної небезпеки є громадський транспорт, зупинки та вокзали та всі місця великого скупчення людей.

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Щоб запобігти крадіжці зі своєї кишені:

Не кладіть гроші та телефон у задні кишені штанів або зовнішні кишені курток – з них досить легко витягнути цінні для Вас речі. Краще заховати їх у сумку чи у внутрішню кишеню. Тримаючись за поручень, у разі тисняви пильнуйте свою сумку чи рюкзак. Не тримайте всі гроші в одному місці – це збільшує шанси залишитись без грошей взагалі.

Часом кишенькові злодії забирають гроші, телефони або інші речі, які можна здати до ломбарду, а порожній гаманець й документи викидають.

У деяких містах працюють бюро знахідок патрульної поліції. Туди варто звернутись у разі втрати цінних речей – можливо, Ваш паспорт чи водійське посвідчення саме там.

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Що роботи при втраті документів

Якщо все ж так сталось, що ви залишились без грошей і документів у чужому місті, треба відразу звернутись до поліції.

У Солом`янському управлінні поліції ГУ НП радять діяти так:

Після того, як ви помітили втрату, зверніться до будь-якого відділку поліції із заявою про втрату документів. Опишіть обставини, за яких це відбулось. Це може бути заява про крадіжку, як правило, таємну, або про втрату. Після того, як за вашою заявою складено протокол, вам мають видати талон-корінець. На ньому вказується прізвище, ініціали заявника, номер заяви, який вноситься в електронну базу. Із цим талоном можна придбати квиток і сісти на потяг. Повернувшись додому – зверніться до паспортного столу у разі втрати паспорту, або до сервісного центру у разі втрати водійських прав. Заблокуйте всі втрачені банківські карти.

Як дістатись додому

У черговій частині залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" розповіли, що для повернення у рідне місто також існують кілька варіантів, які можуть допомогти. Один з них: маючи телефон і доступ до інтернету, можна замовити онлайн квитки через додатки смартфону або попросити надіслати електронний квиток когось із знайомих.

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Ще один варіант – попросити когось із знайомих у своєму місті купити вам квиток та повідомити про це чергового станції. Чергові станції через телеграф можуть отримати й передати його вам. Таким чином, маючи номер телефону знайомого, ви можете дістатись до свого міста. Варто пам’ятати, що навіть при наявності посадкового квитка, ви не можете сісти на потяг без документів, які засвідчують Вашу особу. Тому пам’ятайте про талон-корінець з поліції – лише він може їх замінити.

На автостанції "Київ" такої схеми дій не існує – кажуть, у них ще не траплялось подібних прецедентів. Єдине, що там можуть порадити – звертатись напряму до водія з проханням посадити на автобус. Водії на свій страх і ризик можуть взяти вас за умови, що на місці хтось із знайомих принесе гроші за проїзд.

Проте у таких випадках жодних гарантій як для водіїв, так і для пасажирів без коштів немає. Саме тому варто вивчити напам’ять декілька номерів друзів або родичів, адже у разі втрати телефону це стане основним способом дістатись додому.

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Автор: Ірина Климчук