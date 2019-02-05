Три фактора, почему недвижимость стоит купить именно сейчас
Если вы сомневаетесь, когда лучше вложить деньги в недвижимость, на какие сигналы на рынке стоит обратить внимание, вам может пригодиться совет специалиста по этому поводу.
Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, риэлтор Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу объяснил, на какие факторы стоит обратить внимание, если не знаете когда лучше покупать недвижимость.
Больше читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
По словам специалиста, предложение по покупке недвижимости почти всегда звучит одинаково – если у вас есть возможность, необходимость и вы нашли хороший вариант – не раздумывайте, покупайте эту недвижимость.
Обычный человек на любом рынке, вряд ли является столь профессиональным игроком, что сможет уловить нюанс "минимального дна" или еще чего-то,
– констатирует эксперт.
Когда цены упадут до минимума, уже не будет тех вариантов, которые вам нужны, или квартиры в локациях, которые вам подходят, раскупят быстрее, чем вы решитесь на покупку.
Покупать недвижимость надо именно тогда, когда совпадают три основных фактора:
- Необходимость,
- Возможность,
- Подходящий вариант.
По прогнозам специалиста, 2019-й год будет стабильным с точки зрения цен, потому что с одной стороны рынок уже начал восстанавливаться, однако в год выборов всегда заложены определенные риски. Бразас прогнозирует, что несмотря на выборы можно будет спокойно "походить по рынку", выбрать вариант, который вас интересует и без напряжения оформить необходимые документы.
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Ранее 24 канал с объяснениями специалистов отрасли подробно писал о том, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.
Планировали ли вы покупать квартиру в этом году?