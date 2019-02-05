17:38
5 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жизнь в РФ без допинга. Как россияне борются с провалами
      Вєсті Кремля
      21:21, 4 февраля
      Вести.UA: Как Вилкул косит под Зеленского. Президентские мечты Яценюка
      Вєсті.UA
      19:38, 4 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Три фактора, почему недвижимость стоит купить именно сейчас

      35 Читати новину українською
      Когда лучше всего покупать недвижимость
      Когда лучше всего покупать недвижимость / unsplash.com

      Если вы сомневаетесь, когда лучше вложить деньги в недвижимость, на какие сигналы на рынке стоит обратить внимание, вам может пригодиться совет специалиста по этому поводу.

      Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, риэлтор Эдуард Бразас в комментарии 24 каналу объяснил, на какие факторы стоит обратить внимание, если не знаете когда лучше покупать недвижимость.

       Больше читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

      По словам специалиста, предложение по покупке недвижимости почти всегда звучит одинаково – если у вас есть возможность, необходимость и вы нашли хороший вариант – не раздумывайте, покупайте эту недвижимость.

      Обычный человек на любом рынке, вряд ли является столь профессиональным игроком, что сможет уловить нюанс "минимального дна" или еще чего-то,
      – констатирует эксперт.

      Когда цены упадут до минимума, уже не будет тех вариантов, которые вам нужны, или квартиры в локациях, которые вам подходят, раскупят быстрее, чем вы решитесь на покупку.

      Покупать недвижимость надо именно тогда, когда совпадают три основных фактора:

      1. Необходимость,
      2. Возможность,
      3. Подходящий вариант.

      По прогнозам специалиста, 2019-й год будет стабильным с точки зрения цен, потому что с одной стороны рынок уже начал восстанавливаться, однако в год выборов всегда заложены определенные риски. Бразас прогнозирует, что несмотря на выборы можно будет спокойно "походить по рынку", выбрать вариант, который вас интересует и без напряжения оформить необходимые документы.

      Читайте также: Жилье на вторичном рынке: как купить надежно

      Ранее 24 канал с объяснениями специалистов отрасли подробно писал о том, чего ждать от рынка недвижимости Украины в 2019 году.

      Планировали ли вы покупать квартиру в этом году?

       
      ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
      •  
      blog_ava
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня
      6669
      Теги: Советы Рынок недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які, будуть наслідки для звичайних українців
      сегодня , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які, будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 417
      Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      сегодня , 16:47 Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение
      209
      Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      сегодня , 14:00 Идеальный кроссовер для семьи: тест-драйв 7-местного SUV Peugeot 5008
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сегодня , 16:30 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 83
      Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      сегодня , 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      Оксана Вербіцька 420
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Теперь – Закарпатье: еще один приход покинул Московский патриархат
       27 января , 15:38
      Генпрокуратура может возобновить дело против Ющенко
       20 декабря 2011 , 17:55 14
      Новый Mercedes-Benz GLE 2019: сравним с предшественником
       13 сентября 2018 , 17:51
      Главные новости футбола 28 января: Ракицкий стал игроком Зенита, Динамо потеряло защитника до конца сезона
       29 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук