Три фактори, чому нерухомість варто купити саме зараз

Якщо ви вагаєтесь, коли краще вкласти гроші у нерухомість, на які сигнали на ринку варто звернути увагу, вам може стати у нагоді порада фахівця з цього приводу.

Представник Асоціації фахівців з нерухомості України, ріелтор Едуард Бразас у коментарі 24 каналу пояснив, на які фактори варто звернути увагу, якщо не знаєте коли краще купувати нерухомість.

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За словами фахівця, пропозиція з купівлі нерухомості майже завжди звучить однаково – якщо у вас є можливість, потреба і ви знайшли хороший варіант – не роздумуйте, купуйте цю нерухомість.

Звичайна людина на будь-якому ринку, навряд чи є настільки професійним гравцем, що зможе вловити нюанс "мінімального дна" чи ще чогось,

– констатує експерт.

Коли ціни впадуть до мінімуму, вже не буде тих варіантів, які вам потрібні, або квартири у локаціях, які вам підходять, розкуплять швидше, ніж ви зважитесь на покупку.

Купувати нерухомість треба саме тоді, коли збігаються три основні фактори:

Необхідність, Можливість, Підходящий варіант.

За прогнозами фахівця, 2019-й рік буде стабільним з погляду цін, бо з одного боку ринок уже почав відновлюватись, проте у рік виборів завжди закладені певні ризики. Бразас прогнозує, що попри вибори можна буде спокійно "походити по ринку", вибрати варіант, який вас цікавить і без напруження оформити необхідні документи.

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Раніше 24 канал з поясненнями фахівців галузі детально писав про те, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

Чи планували ви купувати квартиру цього року?

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