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      Три фактори, чому нерухомість варто купити саме зараз

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      Коли найкраще купувати нерухомість
      Коли найкраще купувати нерухомість / unsplash.com

      Якщо ви вагаєтесь, коли краще вкласти гроші у нерухомість, на які сигнали на ринку варто звернути увагу, вам може стати у нагоді порада фахівця з цього приводу.

      Представник Асоціації фахівців з нерухомості України, ріелтор Едуард Бразас у коментарі 24 каналу пояснив, на які фактори варто звернути увагу, якщо не знаєте коли краще купувати нерухомість.

      Більше читайте у матеріалі: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям 

      За словами фахівця, пропозиція з купівлі нерухомості майже завжди звучить однаково – якщо у вас є можливість, потреба і ви знайшли хороший варіант – не роздумуйте, купуйте цю нерухомість.

      Звичайна людина на будь-якому ринку, навряд чи є настільки професійним гравцем, що зможе вловити нюанс "мінімального дна" чи ще чогось,
      – констатує експерт.

      Коли ціни впадуть до мінімуму, вже не буде тих варіантів, які вам потрібні, або квартири у локаціях, які вам підходять, розкуплять швидше, ніж ви зважитесь на покупку.

      Купувати нерухомість треба саме тоді, коли збігаються три основні фактори:

      1. Необхідність,
      2. Можливість,
      3. Підходящий варіант.

      За прогнозами фахівця, 2019-й рік буде стабільним з погляду цін, бо з одного боку ринок уже почав відновлюватись, проте у рік виборів завжди закладені певні ризики. Бразас прогнозує, що попри вибори можна буде спокійно "походити по ринку", вибрати варіант, який вас цікавить і без напруження оформити необхідні документи.

      Читайте також: Житло на вторинному ринку: як купити надійно

      Раніше 24 канал з поясненнями фахівців галузі детально писав про те, чого чекати від ринку нерухомості України у 2019 році.

      Чи планували ви купувати квартиру цього року?

       

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      Теги: Новини нерухомості України Купівля нерухомості Ринок нерухомості Поради Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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