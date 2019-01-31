Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

За даними Держстату, за підсумками 2018 року ціни на нерухомість на первинному та вторинному ринках України зросли. Проте фахівці зауважують інші тенденції.

Журналісти 24 каналу спробували з'ясувати, що насправді відбувалось з цінами на квадратні метри в Україні у 2018-му і до чого варто бути готовим у 2019-му.

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За підрахунками Державної служби статистики, впродовж 2018-го року квадратні метри в Україні однозначно зросли в ціні. На вторинному ринку цей показник становив – 5%, а на первинці нерухомість зросла в ціні на 5,4%. Найбільше торік дорожчали однокімнатні квартири.

Коливання курсу

Представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас пояснює, що ціни на вторинці дуже залежать від коливання курсу.

На вторинці все переважно номінується в доларах, тому навіть незначне зростання курсу дає гривневий ріст, хоча росту як такого на ринку поки немає,

– зазначив експерт в коментарі 24 каналу.

За його даними, у 2018-му ціни на вторинному ринку України були відносно стабільними.

Щодо первинки, то тут, за словами експерта, у 2018-му дійсно спостерігалось певне зростання, але воно було більше зумовлене тим, що забудовники також індексували ціни на квадратні метри залежно від коливання курсу.

"Знаєте, як це відбувається – курс підріс, забудовник трохи індексував ціну, курс впав – хто вже буде знижувати ціну? Якщо брати загалом за рік, то незначний ріст за тими проектами, які близькі до реалізації, відбувався", – констатував Едуард Бразас.

Він каже, що даним Держстату немає підстав не довіряти, але варто робити похибку на те, що операції на ринку нерухомості в Україні переважно відбуваються в доларах, а не в гривні.



Операції на ринку нерухомості України переважно відбуваються у доларах

Стабільність і "здоровий глузд"

Забудовники зазначають, що 2018-й рік насамперед відзначився стабілізацією між попитом і пропозицією.

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У коментарі 24 каналу представник будівельної компанії AVM Development Group Владислав Кононов уточнив, що торік було введено в експлуатацію на 35-40% менше житла, ніж у 2017-му.

За його словами, таким чином вдалось досягнути балансу "здорового глузду" в питанні ціноутворення.

У Києві рентабельність будівництва об'єктів економ- та комфорт-класу не перевищує 20-25%. Що стосується приміського ринку, то тут прибутки забудовників не перевищують 20%,

– зазначив фахівець, додавши, що на сьогодні – це найменша межа рентабельності, яку можуть дозволити собі забудовники.

Забудовники пояснюють, що зростання ціни метра квадратного зумовлене або ж зростанням попиту, який має щонайменше, на 10% перевищувати пропозицію, або ж здорожчанням самого будівництва чи земельних ділянок під будівництво.

За прогнозами аналітиків, собівартість будівництва може зрости в межах 15%, і як наслідок, вартість житла на первинному ринку передмістя Києва може збільшитися на 10% у гривні.



Забудовники прогнозують зростання вартості житла на первинному ринку

Що чекати від ринку у 2019?

Головний архітектор архітектурного бюро "Аспект", яке займалось проектуванням багатьох житлових будинків у Києві та області, Тарас Годованець називає цифри, які оприлюднив Держстат, однозначно заниженими.

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За його словами, коригування цін на ринку нерухомості України за 2018 рік було значно вищим і у 2019-му варто готуватись до того, що ціни на нерухомість в Україні також ростимуть.

У коментарі 24 каналу він перелічив низку факторів, які безпосередньо на це впливають:

зростання вартості матеріалів (у 2018-му вони зросли приблизно на 15-35%); підвищення вартості робочої сили (цей показник торік зріс на 20-25%); інфляція; нові будівельні норми, чимало з яких вступає в силу саме у 2019-му.

За інформацією фахівця, на наступний початок будівельного сезону (весна 2019) деякі київські забудовники уже заклали підвищення вартості квадратних метрів у своїх новобудовах на 20-25%.



Ціни на нерухомість в Україні залежать він низки чинників

То купувати чи ні?

Представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас прогнозує, що 2019-й рік має бути відносно стабільним з погляду коливання цін на нерухомість.

Тим українцям, які обдумують придбання нерухомості, він рекомендує відштовхуватись від 3 основних факторів: необхідність, можливість та хороший варіант. Якщо для вас усі ці три пункти збігаються, фахівець радить не роздумувати і купувати житло.

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