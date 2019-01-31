18:37
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

      438 Читать новость на русском
      Коли купувати квартиру у 2019 році - новини ринку нерухомості
      Що відбувається з ринком нерухомості України? / Колаж 24 каналу

      За даними Держстату, за підсумками 2018 року ціни на нерухомість на первинному та вторинному ринках України зросли. Проте фахівці зауважують інші тенденції.

      Журналісти 24 каналу спробували з'ясувати, що насправді відбувалось з цінами на квадратні метри в Україні у 2018-му і до чого варто бути готовим у 2019-му.

      Читайте також: Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році

      За підрахунками Державної служби статистики, впродовж 2018-го року квадратні метри в Україні однозначно зросли в ціні. На вторинному ринку цей показник становив – 5%, а на первинці нерухомість зросла в ціні на 5,4%. Найбільше торік дорожчали однокімнатні квартири.

      Коливання курсу

      Представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас пояснює, що ціни на вторинці дуже залежать від коливання курсу.

      На вторинці все переважно номінується в доларах, тому навіть незначне зростання курсу дає гривневий ріст, хоча росту як такого на ринку поки немає,
      – зазначив експерт в коментарі 24 каналу.

      За його даними, у 2018-му ціни на вторинному ринку України були відносно стабільними.

      Щодо первинки, то тут, за словами експерта, у 2018-му дійсно спостерігалось певне зростання, але воно було більше зумовлене тим, що забудовники також індексували ціни на квадратні метри залежно від коливання курсу.

      "Знаєте, як це відбувається – курс підріс, забудовник трохи індексував ціну, курс впав – хто вже буде знижувати ціну? Якщо брати загалом за рік, то незначний ріст за тими проектами, які близькі до реалізації, відбувався", – констатував Едуард Бразас.

      Він каже, що даним Держстату немає підстав не довіряти, але варто робити похибку на те, що операції на ринку нерухомості в Україні переважно відбуваються в доларах, а не в гривні.

      гроші ключі квартира
      Операції на ринку нерухомості України переважно відбуваються у доларах

      Стабільність і "здоровий глузд"

      Забудовники зазначають, що 2018-й рік насамперед відзначився стабілізацією між попитом і пропозицією.

      Читайте також: Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

      У коментарі 24 каналу представник будівельної компанії AVM Development Group Владислав Кононов уточнив, що торік було введено в експлуатацію на 35-40% менше житла, ніж у 2017-му.

      За його словами, таким чином вдалось досягнути балансу "здорового глузду" в питанні ціноутворення.

      У Києві рентабельність будівництва об'єктів економ- та комфорт-класу не перевищує 20-25%. Що стосується приміського ринку, то тут прибутки забудовників не перевищують 20%,
      – зазначив фахівець, додавши, що на сьогодні – це найменша межа рентабельності, яку можуть дозволити собі забудовники.

      Забудовники пояснюють, що зростання ціни метра квадратного зумовлене або ж зростанням попиту, який має щонайменше, на 10% перевищувати пропозицію, або ж здорожчанням самого будівництва чи земельних ділянок під будівництво.

      За прогнозами аналітиків, собівартість будівництва може зрости в межах 15%, і як наслідок, вартість житла на первинному ринку передмістя Києва може збільшитися на 10% у гривні.

      будівництво багатоповерхівка нерухомість
      Забудовники прогнозують зростання вартості житла на первинному ринку

      Що чекати від ринку у 2019?

      Головний архітектор архітектурного бюро "Аспект", яке займалось проектуванням багатьох житлових будинків у Києві та області, Тарас Годованець називає цифри, які оприлюднив Держстат, однозначно заниженими.

      Читайте також: "Будівельна амністія": хто і як скористався нею в Україні

      За його словами, коригування цін на ринку нерухомості України за 2018 рік було значно вищим і у 2019-му варто готуватись до того, що ціни на нерухомість в Україні також ростимуть.

      У коментарі 24 каналу він перелічив низку факторів, які безпосередньо на це впливають:

      1. зростання вартості матеріалів (у 2018-му вони зросли приблизно на 15-35%);
      2. підвищення вартості робочої сили (цей показник торік зріс на 20-25%);
      3. інфляція;
      4. нові будівельні норми, чимало з яких вступає в силу саме у 2019-му.

      За інформацією фахівця, на наступний початок будівельного сезону (весна 2019) деякі київські забудовники уже заклали підвищення вартості квадратних метрів у своїх новобудовах на 20-25%.

      будівництво будинок нерухомість
      Ціни на нерухомість в Україні залежать він низки чинників

      То купувати чи ні?

      Представник Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас прогнозує, що 2019-й рік має бути відносно стабільним з погляду коливання цін на нерухомість.

      Тим українцям, які обдумують придбання нерухомості, він рекомендує відштовхуватись від 3 основних факторів: необхідність, можливість та хороший варіант. Якщо для вас усі ці три пункти збігаються, фахівець радить не роздумувати і купувати житло.

       

      Читайте також:

      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Вторинний ринок нерухомості Ринок нерухомості Первинний ринок нерухомості Ціни на нерухомість Гроші Новини нерухомості Будівництво
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Топ-трансфери європейських клубів 2019
      сьогодні , 18:10 Топ-трансфери європейських клубів 2019
      2091
      Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      сьогодні , 18:07 Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям
      Наталя Сколоздра 438
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      811
      Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      сьогодні , 17:30 Без міжнародних експертів: фінальна стадія відбору до Антикорупційного суду під загрозою
      Роман Маселко 171
      Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      сьогодні , 17:00 Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      Артем Овдієнко 648
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук