Які квартири в Україні найбільше здорожчали у 2018-му: дані від Держстату

Державна служба статистики зафіксувала зростання цін на нерухомість на первинному ринку житла України за підсумками 2018-го року.

Так, за даними статистичного відомства України, ціни на первинному ринку житла в Україні у 2018-му році зросли на 0,7% у порівнянні з цифрами за 2017-й рік.

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Щодо вторинного ринку нерухомості в Україні, то там ціни зросли трохи менше – всього на 0,5% у порівнянні з цінами за 2017-й рік.

У Держстаті наголошують, що дані були проаналізовані без врахування даних з ринку нерухомості тимчасово окупованого Криму і міста Севастополя та зони проведення Операції Об'єднаних сил на частині Донецької та Луганської областей.

Найбільше у 2018-му на первинному ринку подорожчали однокімнатні квартири. За даними Держстату, за рік їхня середня вартість зросла на 1,8% у порівнянні з 2017-м.

Здорожчали у новобудовах й трикімнатні помешкання – на 1,7%.

Водночас двокімнатні квартири на ринку первинного житла в Україні за рік несуттєво та все ж здешевшали – на 0,9%.

Ситуація на вторинному ринку нерухомості менш стабільна. У 2018-му тут найбільше виросли в ціні двокімнатні квартири – на 2,7%, трикімнатні – на 1,2%, а однокімнатні навпаки на 4% подешевшали.

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Скільки років українцям треба відкладати гроші на власну квартиру: інфографіка

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