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      Які квартири в Україні найбільше здорожчали у 2018-му: дані від Держстату

      227 Читать новость на русском
      Як змінились ціни на квартири в Україні у 2018
      Як змінились ціни на квартири в Україні у 2018 / Колаж із соцмереж

      Державна служба статистики зафіксувала зростання цін на нерухомість на первинному ринку житла України за підсумками 2018-го року.

      Так, за даними статистичного відомства України, ціни на первинному ринку житла в Україні у 2018-му році зросли на 0,7% у порівнянні з цифрами за 2017-й рік.

      Читайте також: Рік виборів: чого чекати від ринку нерухомості у 2019 році

      Щодо вторинного ринку нерухомості в Україні, то там ціни зросли трохи менше – всього на 0,5% у порівнянні з цінами за 2017-й рік.

      У Держстаті наголошують, що дані були проаналізовані без врахування даних з ринку нерухомості тимчасово окупованого Криму і міста Севастополя та зони проведення Операції Об'єднаних сил на частині Донецької та Луганської областей.

      Найбільше у 2018-му на первинному ринку подорожчали однокімнатні квартири. За даними Держстату, за рік їхня середня вартість зросла на 1,8% у порівнянні з 2017-м.

      Здорожчали у новобудовах й трикімнатні помешкання – на 1,7%.

      Водночас двокімнатні квартири на ринку первинного житла в Україні за рік несуттєво та все ж здешевшали – на 0,9%.

      Ситуація на вторинному ринку нерухомості менш стабільна. У 2018-му тут найбільше виросли в ціні двокімнатні квартири – на 2,7%, трикімнатні – на 1,2%, а однокімнатні навпаки на 4% подешевшали.

      Читайте також: Ціни на нерухомість у новобудовах Києва, Львова та Одеси: що з ними відбувалось у 2018

      Раніше 24 канал підрахував, скільки років звичайній українській сім'ї треба відкладати гроші, щоб назбирати на купівлю власної нерухомості.

      ціни на нерухомість ринок нерухомості скільки років збирати інфографіка
      Скільки років українцям треба відкладати гроші на власну квартиру: інфографіка

      Чи плануєте ви купувати нерухомість у 2019-му році?

       

       

      Теги: Новини нерухомості України Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Первинний ринок нерухомості Вторинний ринок нерухомості Статистика Купівля нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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