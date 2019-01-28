"Будівельна амністія": хто і як скористався нею в Україні

Які результати будівельної реформи в Україні і наскільки ефективною у 2018-му була так звана "будівельна амністія".

В Україні ця процедура почала діяти з вересня 2018-го і передбачає продовження терміну реєстрації документів на приватні, дачні та садибні будинки та гаражі площею до 300 метрів квадратних і були збудовані до 2015 року.

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Що таке "будівельна амністія"?Це механізм легалізації об’єктів незначного класу наслідків (СС1), які були збудовані без необхідних дозвільних документів.

Амністія також поширюється на будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, які були збудовані до березня 2011 року.



За даними Мінрегіону, за 4 місяці "будівельної амністії" у 2018 році українці узаконили приблизно 9 тисяч будинків.

За індикатором "Отримання дозволів на будівництво" в щорічному рейтингу Doing Business Україна піднялась на 35-му сходинку, покращивши свої позиції одразу на 105 пунктів. У цій категорії ми обігнали такі країни, як Австрія, Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Японія.

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Які документи потрібні, щоб скористатись будівельною амністією:

- заява про прийняття об'єкта в експлуатацію (у разі наявності співвласники земельної ділянки/зазначеного об'єкта підписують теж);



- примірник заповненої декларації про готовність об'єкта до експлуатації;



- звіт про проведення технічного обстеження та завірені копії документа, який дає право власності або користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщений об'єкт;



- технічний паспорт з відміткою про можливість розміщення і надійної та безпечної експлуатації об'єкта.

З цими документами необхідно звернутися до органів державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ).

Рішення про прийняття об'єкта в експлуатацію після технічного обстеження орган державного архітектурно-будівельного контролю зобов'язаний прийняти впродовж 10 днів з моменту подачі заяви.