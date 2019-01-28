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      "Строительная амнистия": кто и как воспользовался ею в Украине

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      "Строительная амнистия" в Украине действует с сентября 2018 года
      "Строительная амнистия" в Украине действует с сентября 2018 года / Getty images

      Каковы результаты строительной реформы в Украине и насколько эффективной в 2018-м была так называемая "строительная амнистия".

      В Украине эта процедура начала действовать с сентября 2018-го и предусматривает продление срока регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома и гаражи площадью до 300 квадратных метров и были построены до 2015 года.

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      Что такое "строительная амнистия"?
      Это механизм легализации объектов незначительного класса последствий (СС1), которые были построены без необходимых разрешительных документов.

      Амнистия также распространяется на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, которые были построены до марта 2011 года.

      По данным Минрегиона, за 4 месяца "строительной амнистии" в 2018 году украинцы узаконили примерно 9 тысяч домов.

      По индикатору "Получение разрешений на строительство" в ежегодном рейтинге Doing Business Украина поднялась на 35-ю строчку, улучшив свои позиции сразу на 105 пунктов. В этой категории мы обогнали такие страны, как Австрия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Япония.

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      Какие документы нужны, чтобы воспользоваться строительной амнистией:

      - заявление о принятии объекта в эксплуатацию (в случае наличия совладельцы земельного участка/указанного объекта подписывают тоже);

      - экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;

      - отчет о проведении технического обследования и заверенные копии документа, дающего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором размещен объект;

      - технический паспорт с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта.

      С этими документами необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСИ).

      Решение о принятии объекта в эксплуатацию после технического обследования орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять в течение 10 дней с момента подачи заявления.

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      Теги: Законодательство Минрегион Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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