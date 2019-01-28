"Строительная амнистия": кто и как воспользовался ею в Украине

Каковы результаты строительной реформы в Украине и насколько эффективной в 2018-м была так называемая "строительная амнистия".

В Украине эта процедура начала действовать с сентября 2018-го и предусматривает продление срока регистрации документов на частные, дачные и усадебные дома и гаражи площадью до 300 квадратных метров и были построены до 2015 года.

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Что такое "строительная амнистия"?

Это механизм легализации объектов незначительного класса последствий (СС1), которые были построены без необходимых разрешительных документов.

Амнистия также распространяется на здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, которые были построены до марта 2011 года.

По данным Минрегиона, за 4 месяца "строительной амнистии" в 2018 году украинцы узаконили примерно 9 тысяч домов.

По индикатору "Получение разрешений на строительство" в ежегодном рейтинге Doing Business Украина поднялась на 35-ю строчку, улучшив свои позиции сразу на 105 пунктов. В этой категории мы обогнали такие страны, как Австрия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Япония.

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Какие документы нужны, чтобы воспользоваться строительной амнистией:

- заявление о принятии объекта в эксплуатацию (в случае наличия совладельцы земельного участка/указанного объекта подписывают тоже);



- экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;



- отчет о проведении технического обследования и заверенные копии документа, дающего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на котором размещен объект;



- технический паспорт с отметкой о возможности размещения и надежной и безопасной эксплуатации объекта.

С этими документами необходимо обратиться в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСИ).

Решение о принятии объекта в эксплуатацию после технического обследования орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять в течение 10 дней с момента подачи заявления.