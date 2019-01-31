Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам
По данным Госстата, по итогам 2018 года цены на недвижимость на первичном и вторичном рынках Украины выросли. Однако специалисты отмечают другие тенденции.
Журналисты 24 канала попытались выяснить, что на самом деле происходило с ценами на квадратные метры в Украине в 2018-м и к чему стоит быть готовым в 2019-м.
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По подсчетам Государственной службы статистики, в течение 2018 года квадратные метры в Украине однозначно выросли в цене. На вторичном рынке этот показатель составил – 5%, а на первичке недвижимость выросла в цене на 5,4%. Больше всего в прошлом году дорожали однокомнатные квартиры.
Колебания курса
Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас объясняет, что цены на вторичке очень зависят от колебания курса.
На вторичке все преимущественно номинируется в долларах, поэтому даже незначительный рост курса дает гривневый рост, хотя роста как такового на рынке пока нет,
– отметил эксперт в комментарии 24 каналу.
По его данным, в 2018-м цены на вторичном рынке Украины были относительно стабильными.
Что касается первички, то, по словам эксперта, в 2018-м действительно наблюдался определенный рост, но он был больше обусловлено тем, что застройщики также индексировали цены на квадратные метры в зависимости от колебания курса.
"Знаете, как это происходит – курс подрос, застройщик немного индексировал цену, курс упал – кто уже будет снижать цену? Если брать в целом за год, то незначительный рост по тем проектам, которые близки к реализации, происходил", – констатировал Эдуард Бразас.
Он говорит, что данным Госстата нет оснований не доверять, но стоит делать погрешность на то, что операции на рынке недвижимости в Украине преимущественно происходят в долларах, а не в гривне.
Операции на рынке недвижимости Украины преимущественно происходят в долларах
Стабильность и "здравый смысл"
Застройщики отмечают, что 2018-й год прежде всего отличился стабилизацией между спросом и предложением.
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В комментарии 24 каналу представитель строительной компании AVM Development Group Владислав Кононов уточнил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию на 35-40% меньше жилья, чем в 2017-м.
По его словам, таким образом удалось достичь баланса "здравого смысла" в вопросе ценообразования.
В Киеве рентабельность строительства объектов эконом- и комфорт-класса не превышает 20-25%. Что касается пригородного рынка, то прибыли застройщиков не превышают 20%,
– отметил специалист, добавив, что на сегодня – это наименьший предел рентабельности, которую могут позволить себе застройщики.
Застройщики объясняют, что рост цены метра квадратного обусловлено или ростом спроса, который должен, по меньшей мере, на 10% превышать предложение, или подорожанием самого строительства или земельных участков под строительство.
По прогнозам аналитиков, себестоимость строительства может вырасти в пределах 15%, и как следствие, стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева может увеличиться на 10% в гривне.
Застройщики прогнозируют рост стоимости жилья на первичном рынке
Что ждать от рынка в 2019?
Главный архитектор архитектурного бюро "Аспект", которое занималось проектированием многих жилых домов в Киеве и области, Тарас Годованец называет цифры, которые обнародовал Госстат, однозначно заниженными.
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По его словам, корректировка цен на рынке недвижимости Украины с 2018 года была значительно выше и в 2019-м стоит готовиться к тому, что цены на недвижимость в Украине также будут расти.
В комментарии 24 каналу он перечислил ряд факторов, которые непосредственно на это влияют:
- рост стоимости материалов (в 2018-м они выросли примерно на 15-35%);
- повышение стоимости рабочей силы (этот показатель в прошлом году вырос на 20-25%);
- инфляция;
- новые строительные нормы, многие из которых вступает в силу именно в 2019-м.
По информации специалиста, на следующее начало строительного сезона (весна 2019) некоторые киевские застройщики уже заложили повышение стоимости квадратных метров в своих новостройках на 20-25%.
Цены на недвижимость в Украине зависят он ряда факторов
Так покупать или нет?
Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас прогнозирует, что 2019-й год должен быть относительно стабильным с точки зрения колебания цен на недвижимость.
Тем украинцам, кто обдумывает приобретение недвижимости, он рекомендует исходить из 3 основных факторов: необходимость, возможность и хороший вариант. Если для вас все эти три пункта совпадают, специалист советует не размышлять и покупать жилье.
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