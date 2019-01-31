Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

По данным Госстата, по итогам 2018 года цены на недвижимость на первичном и вторичном рынках Украины выросли. Однако специалисты отмечают другие тенденции.

Журналисты 24 канала попытались выяснить, что на самом деле происходило с ценами на квадратные метры в Украине в 2018-м и к чему стоит быть готовым в 2019-м.

Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

По подсчетам Государственной службы статистики, в течение 2018 года квадратные метры в Украине однозначно выросли в цене. На вторичном рынке этот показатель составил – 5%, а на первичке недвижимость выросла в цене на 5,4%. Больше всего в прошлом году дорожали однокомнатные квартиры.

Колебания курса

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас объясняет, что цены на вторичке очень зависят от колебания курса.

На вторичке все преимущественно номинируется в долларах, поэтому даже незначительный рост курса дает гривневый рост, хотя роста как такового на рынке пока нет,

– отметил эксперт в комментарии 24 каналу.

По его данным, в 2018-м цены на вторичном рынке Украины были относительно стабильными.

Что касается первички, то, по словам эксперта, в 2018-м действительно наблюдался определенный рост, но он был больше обусловлено тем, что застройщики также индексировали цены на квадратные метры в зависимости от колебания курса.

"Знаете, как это происходит – курс подрос, застройщик немного индексировал цену, курс упал – кто уже будет снижать цену? Если брать в целом за год, то незначительный рост по тем проектам, которые близки к реализации, происходил", – констатировал Эдуард Бразас.

Он говорит, что данным Госстата нет оснований не доверять, но стоит делать погрешность на то, что операции на рынке недвижимости в Украине преимущественно происходят в долларах, а не в гривне.

Операции на рынке недвижимости Украины преимущественно происходят в долларах

Стабильность и "здравый смысл"

Застройщики отмечают, что 2018-й год прежде всего отличился стабилизацией между спросом и предложением.

Читайте также: Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке

В комментарии 24 каналу представитель строительной компании AVM Development Group Владислав Кононов уточнил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию на 35-40% меньше жилья, чем в 2017-м.

По его словам, таким образом удалось достичь баланса "здравого смысла" в вопросе ценообразования.

В Киеве рентабельность строительства объектов эконом- и комфорт-класса не превышает 20-25%. Что касается пригородного рынка, то прибыли застройщиков не превышают 20%,

– отметил специалист, добавив, что на сегодня – это наименьший предел рентабельности, которую могут позволить себе застройщики.

Застройщики объясняют, что рост цены метра квадратного обусловлено или ростом спроса, который должен, по меньшей мере, на 10% превышать предложение, или подорожанием самого строительства или земельных участков под строительство.

По прогнозам аналитиков, себестоимость строительства может вырасти в пределах 15%, и как следствие, стоимость жилья на первичном рынке пригорода Киева может увеличиться на 10% в гривне.

Застройщики прогнозируют рост стоимости жилья на первичном рынке

Что ждать от рынка в 2019?

Главный архитектор архитектурного бюро "Аспект", которое занималось проектированием многих жилых домов в Киеве и области, Тарас Годованец называет цифры, которые обнародовал Госстат, однозначно заниженными.

Читайте также: "Строительная амнистия": кто и как воспользовался ею в Украине

По его словам, корректировка цен на рынке недвижимости Украины с 2018 года была значительно выше и в 2019-м стоит готовиться к тому, что цены на недвижимость в Украине также будут расти.

В комментарии 24 каналу он перечислил ряд факторов, которые непосредственно на это влияют:

рост стоимости материалов (в 2018-м они выросли примерно на 15-35%); повышение стоимости рабочей силы (этот показатель в прошлом году вырос на 20-25%); инфляция; новые строительные нормы, многие из которых вступает в силу именно в 2019-м.

По информации специалиста, на следующее начало строительного сезона (весна 2019) некоторые киевские застройщики уже заложили повышение стоимости квадратных метров в своих новостройках на 20-25%.



Цены на недвижимость в Украине зависят он ряда факторов

Так покупать или нет?

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас прогнозирует, что 2019-й год должен быть относительно стабильным с точки зрения колебания цен на недвижимость.

Тем украинцам, кто обдумывает приобретение недвижимости, он рекомендует исходить из 3 основных факторов: необходимость, возможность и хороший вариант. Если для вас все эти три пункта совпадают, специалист советует не размышлять и покупать жилье.