Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

В Украине уже в этом году появится лизинговая программа жилья – квартиры в новых домах можно будет брать в аренду с правом выкупа. Рассказываем, когда это заработает и при каких условиях можно будет купить жилье в лизинг.

Как сообщил в комментарии 24 канала председатель правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Андрей Камуз, лизинговую программу жилья или, как это звучит официально, инвестиционный проект "Обеспечение жильем граждан на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования" уже готовят к запуску.

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Чем лизинговая программа отличается от ипотеки

Разница лизинга от ипотеки состоит в том, что при лизинге квартира находится в собственности лизингодателя (ГИУ), права собственности на жилье переходят к получателю услуги только после того, как он выполнит условия договора финансового лизинга (выплатит необходимую сумму). Что касается ипотеки, то права собственности на квартиру принадлежат заемщику, а квартира фактически находится в залоге у ипотечного кредитора.

То есть, в случае ипотеки, человек является собственником жилья, за которое платит. Во время лизинговой программы жилье переходит в собственность только тогда, когда выплачена вся сумма.

По словам Андрея Камуза, лизинговая программа, по сравнению с ипотечными, имеет ряд преимуществ:

– человек имеет возможность проживать в квартире сразу после заключения договора (в квартире проведены ремонтные работы и установлено необходимое оборудование);

– отсутствие первого взноса за жилье;

– возможность досрочного выполнения условий договора;

– возможность "выхода" из программы без каких-либо штрафных санкций.



Жилье в лизинг брать быстрее и удобнее

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе также подчеркивает преимущества лизинга:

Это очень удобный вариант, потому что не нужно доказывать, откуда у тебя доходы. Ты поселяешься и живешь, только платеж платишь, как аренду фактически. И вот эта аренда тебе идет в зачет платежа. Это достаточно удобно для людей, которые там могут поселиться. Она почти ничем не отличается от кредита, только с кредитом немного сложнее: ты должен внести залог, показать доход и другие справки. В лизинге этих документов не нужно. Если вы, например, берете машину в лизинг, вы можете за час все оформить, сесть и поехать. А чтобы сделать кредит, вам нужно 2-3 недели или даже месяц его оформлять,

– объясняет чиновник.

Когда заработает программа

Точная дата, когда это произойдет, пока неизвестна, однако процесс запущен.

В ближайшее время готовится к запуску Программа обеспечения жильем полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты на условиях финансового лизинга.

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Впоследствии в открытом доступе появятся определенные требования к жилью, документы и условия получения жилья в финансовый лизинг для обычных украинцев.



Точная дата запуска программы пока неизвестна, но процесс запущен

Программа будет финансироваться за счет собственных и привлеченных средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), в частности – за счет средств уставного капитала Учреждения. Для запуска программы для всех категорий граждан Украины нужны долгосрочные финансовые гарантии по цене, которая будет приемлема для граждан-потенциальных получателей услуги.

ГИУ уже разработала проект, согласно которому планируется осуществить внешние заимствования. Этот проект получил положительную государственную экспертизу и оценку эффективности в профильных министерствах. Предполагается, что обеспечением возврата кредитных средств будет выступать государственная гарантия Украины, предусмотренная в государственном бюджете. Сейчас ГИУ согласовывает с иностранными инвесторами условия осуществления заимствований и предоставления Минфином государственных гарантий.

Какие документы нужны, чтобы оформить жилье в лизинг

Этапы оформления договора:

– предоставление письменного заявления ГИУ;

– оценка учреждением возможности заключения договора (и способности лица выполнять его условия);

– заключение договора (в случае принятия положительного решения по предыдущему пункту).

В случае принятия ГИУ негативного решения о возможности предоставления услуги, учреждение в течение 10 дней направляет письменное уведомление об отказе с указанием причин.

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Какие документы нужны для оформления:

– копия свидетельства о браке и свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

– документы, необходимые для определения платежеспособности (справка с места работы лица и членов его семьи за последние 6 месяцев (в случае необходимости), другие документы, подтверждающие доходы и финансовое состояние);

- перечень лиц, проживающих вместе с лицом в арендованном жилье;

– анкета-опросник клиента-физического лица.

Срок финансового лизинга может составлять от 1 до 20 лет (не больше).

В случае смерти особы, на которую оформлено жилье, все права и обязанности по договору переходят к наследникам. В случае отказа наследников, лизингополучателем может стать другяа совершеннолетняя особа, которая постоянно проживала в арендованном жилье.

Стоит отметить, что ГИУ имеет право предъявлять иски к наследникам лица, на которое оформлен договор.



Жилье в лизинг можно взять на срок 20 лет

Договор может быть расторгнут в случае:

– неуплаты лизинговых и иных платежей более 90 дней;

– разрушение или порча жилья;

– предоставление жилья в сублизинг без письменного согласования с ГИУ;

– если лицо использует жилье не по назначению или систематически нарушает права и интересы соседей;

– осуществление любых улучшений жилья без предварительного письменного согласования с ГИУ;

– если особа в течение 60 дней после получения жилья во владение и пользование не заключила договоры на поставку жилищно-коммунальных услуг;

– неуплаты лицом счетов за жилищно-коммунальные услуги более 90 дней.

О расторжении договора ГИУ должна предупредить особу не позднее, чем за два месяца. Тогда жилье нужно освободить в течение 30 дней с даты расторжения договора.

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Как будет рассчитываться стоимость аренды

Ежемесячный лизинговый платеж будет включать:

– сумму, которая возмещает часть стоимости жилья;

– платеж как вознаграждение ГИУ за полученное в финансовый лизинг жилье по процентной ставке, размер которой определяется с учетом стоимости привлеченных (заимствованных) учреждением денег;

– налоги и сборы, установленные действующим законодательством Украины;

– возмещение других расходов ГИУ, которые непосредственно связаны с исполнением договора финансового лизинга.

Риски для обеих сторон

Как утверждает Андрей Камуз, при своевременном выполнении условий договора, как для лизингодателя (ГИУ) так и для лизингополучателя (лицо, которое получает право на пользование жильем) риски являются минимальными.

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В случае невыполнения условий договора со стороны лизингополучателя, жилье передается другому гражданину, который имеет желание принять участие в программе. Условия договора остаются неизменными на весь срок его действия до момента полного погашения.

Жилье передается в собственность после полной уплаты всех платежей, что защищает лизингодателя. До этого момента лиц, участвующих в программе, официально считают арендаторами.

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