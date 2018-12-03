Какие 4 условия полицейским надо выполнить, чтобы получить собственное жилье

Министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил 4 конкретных условия, которые необходимо выполнить украинским полицейским, чтобы получить собственное жилье.

Об этом Аваков сказал 3 декабря во время мотивационной встречи с полицейскими Киевщины, на которой он презентовал программу финансового лизинга.

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По словам главы МВД, благодаря этой программе, полицейские и спасатели смогут покупать жилье на выгодных условиях, информирует пресс-служба ведомства.

Так, например, украинскому полисмену, чтобы получить собственное жилье, надо выполнить всего 4 условия:

выслуга не менее 2-х лет; не менее 5-ти лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга не более 20-ти лет.



4 условия, которые надо выполнить полицейским, чтобы получить собственное жилье

Кабинет министров уже принял постановление, согласно которому каждый полицейский, который платит за аренду жилья, при условии надлежащего оформления договора аренды, будет получать компенсацию.

Аваков заверил, что эта программа ипотеки предусмотрена в госбюджете на 2019-й год.

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