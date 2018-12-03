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      Какие 4 условия полицейским надо выполнить, чтобы получить собственное жилье

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      Какие условия полицейским надо выполнить, чтобы получить собственное жилье
      Какие условия полицейским надо выполнить, чтобы получить собственное жилье / 24 канал

      Министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил 4 конкретных условия, которые необходимо выполнить украинским полицейским, чтобы получить собственное жилье.

      Об этом Аваков сказал 3 декабря во время мотивационной встречи с полицейскими Киевщины, на которой он презентовал программу финансового лизинга.

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      По словам главы МВД, благодаря этой программе, полицейские и спасатели смогут покупать жилье на выгодных условиях, информирует пресс-служба ведомства.

      Так, например, украинскому полисмену, чтобы получить собственное жилье, надо выполнить всего 4 условия:

      1. выслуга не менее 2-х лет;
      2. не менее 5-ти лет до выхода на пенсию;
      3. сотрудник должен находиться на квартирном учете;
      4. срок лизинга не более 20-ти лет.

      поліція житло МВС 4 умови
      4 условия, которые надо выполнить полицейским, чтобы получить собственное жилье

      Кабинет министров уже принял постановление, согласно которому каждый полицейский, который платит за аренду жилья, при условии надлежащего оформления договора аренды, будет получать компенсацию.

      Аваков заверил, что эта программа ипотеки предусмотрена в госбюджете на 2019-й год.

      Как будет работать система финансового лизинга среди работников Нацполиции и ГСЧС: смотрите инфографику

      МВС житло нерухомість поліція

      хроника событий
       
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      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Министерство внутренних дел Полиция Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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