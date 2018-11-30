Главный полицейский Запорожья продал иностранцу недвижимости почти на 300 тыс грн

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров внес в декларацию доход от отчуждения недвижимости на сумму в 282 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях в электронной декларации чиновника.

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В ней указано, что в 2018-м Комиссаров продал недвижимое имущество иностранцу с русской фамилией Тетеркин.

Гражданином какой страны является это лицо, в декларации не указано. Также в документе не указано, какое именно недвижимое имущество было продано.

Известно, что за эту операцию от отчуждения недвижимого имущества Комиссаров получил доход в размере 282 тысячи гривен.

Главный полицейский Запорожье продал недвижимость иностранцу

Кто такой Сергей Комиссаров?

Работу в правоохранительных органах начал в 1986 году с должности оперуполномоченного патрульной службы Первомайского горотдела. Более 10 лет работал в органах ГАИ, в частности, начальником ГАИ Луганской области.

В октябре 2014-го был назначен заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Луганской области. 3 мая 2018 года Сергей Комиссаров был назначен главой полиции Запорожской области.