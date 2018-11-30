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      Головний поліцейський Запоріжжя продав іноземцеві нерухомості на майже 300 тис грн

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      Головний поліцейський Запорізької області Сергій Коміссаров
      Головний поліцейський Запорізької області Сергій Коміссаров / rezonans.news

      Керівник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Сергій Коміссаров вніс у декларацію дохід від відчуження нерухомості на суму у 282 тисячі гривень.

      Про це свідчать дані про суттєві зміни в електронній декларації чиновника.

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      У ній вказано, що у 2018-му Коміссаров продав нерухоме майно іноземцеві із російським прізвищем Тетьоркін.

      Громадянином якої країни є ця особа, у декларації не вказано. Також у документі не зазначено, яке саме нерухоме майно було продане.

      Відомо, що за цю операцію від відчуження нерухомого майна Коміссаров отримав дохід у розмірі 282 тисячі гривень.

      нерухомість продаж декларація голова поліції Запоріжжя
      Головний поліцейський Запоріжжя продав нерухомість іноземцеві

      Хто такий Сергій Коміссаров?Роботу у правоохоронних органах розпочав у 1986 році із посади оперуповноваженого патрульної служби Первомайського міськвідділу. Понад 10 років працював в органах ДАІ, зокрема, начальником ДАІ Луганської області.

      У жовтні 2014-го був призначений заступником начальника Головного управління МВС України в Луганській області. 3 травня 2018 року Сергій Коміссаров був призначений головою поліції Запорізької області.

      Теги: Новини нерухомості Новини України Поліція Новини Запоріжжя е-декларування
      Джерело: 24 канал
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