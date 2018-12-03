Які 4 умови треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив 4 конкретні умови, які необхідно виконати українським поліцейським, щоб отримати власне житло.
Про це Аваков сказав 3 грудня під час мотиваційної зустрічі з поліцейськими Київщини, на якій він презентував програму фінансового лізингу.
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За словами глави МВС, завдяки цій програмі поліцейські та рятувальники матимуть змогу купувати житло на вигідних умовах, інформує прес-служба відомства.
Так, наприклад, українському полісмену, щоб отримати власне помешкання, треба виконати всього 4 умови:
- вислуга не менше 2-х років;
- не менше 5-ти років до виходу на пенсію;
- співробітник має перебувати на квартирному обліку;
- термін лізингу не більше 20-ти років.
4 умови, які треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло
Кабінет міністрів уже схвалив постанову, згідно з якою кожен поліцейський, який платить за оренду житла, за умови належного оформлення договору оренди, отримуватиме компенсацію.
Аваков запевнив, що ця програма іпотеки передбачена у держбюджеті на 2019-й рік.
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