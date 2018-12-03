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      Які 4 умови треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло

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      Які умови треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло
      Які умови треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло / 24 канал

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив 4 конкретні умови, які необхідно виконати українським поліцейським, щоб отримати власне житло.

      Про це Аваков сказав 3 грудня під час мотиваційної зустрічі з поліцейськими Київщини, на якій він презентував програму фінансового лізингу.

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      За словами глави МВС, завдяки цій програмі поліцейські та рятувальники матимуть змогу купувати житло на вигідних умовах, інформує прес-служба відомства.

      Так, наприклад, українському полісмену, щоб отримати власне помешкання, треба виконати всього 4 умови:

      1. вислуга не менше 2-х років;
      2. не менше 5-ти років до виходу на пенсію;
      3. співробітник має перебувати на квартирному обліку;
      4. термін лізингу не більше 20-ти років.

      поліція житло МВС 4 умови
      4 умови, які треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло

      Кабінет міністрів уже схвалив постанову, згідно з якою кожен поліцейський, який платить за оренду житла, за умови належного оформлення договору оренди, отримуватиме компенсацію.

      Аваков запевнив, що ця програма іпотеки передбачена у держбюджеті на 2019-й рік.

      Як працюватиме система фінансового лізингу серед працівників Нацполіції та ДСНС: дивіться інфографіку

      МВС житло нерухомість поліція

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Поліція Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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