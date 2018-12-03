Які 4 умови треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков озвучив 4 конкретні умови, які необхідно виконати українським поліцейським, щоб отримати власне житло.

Про це Аваков сказав 3 грудня під час мотиваційної зустрічі з поліцейськими Київщини, на якій він презентував програму фінансового лізингу.

Читайте також: Як працює поліція у світі та Україні: вражаючі факти

За словами глави МВС, завдяки цій програмі поліцейські та рятувальники матимуть змогу купувати житло на вигідних умовах, інформує прес-служба відомства.

Так, наприклад, українському полісмену, щоб отримати власне помешкання, треба виконати всього 4 умови:

вислуга не менше 2-х років; не менше 5-ти років до виходу на пенсію; співробітник має перебувати на квартирному обліку; термін лізингу не більше 20-ти років.



4 умови, які треба виконати поліцейським, щоб отримати власне житло

Кабінет міністрів уже схвалив постанову, згідно з якою кожен поліцейський, який платить за оренду житла, за умови належного оформлення договору оренди, отримуватиме компенсацію.

Аваков запевнив, що ця програма іпотеки передбачена у держбюджеті на 2019-й рік.

Як працюватиме система фінансового лізингу серед працівників Нацполіції та ДСНС: дивіться інфографіку