Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах

В Україні уже цього року з'явиться лізингова програма житла – квартири в нових будинках можна буде брати в оренду з правом викупу. Розповідаємо, коли це запрацює та за яких умов можна буде придбати житло у лізинг.

Як повідомив у коментарі 24 каналу голова правління Державної іпотечної установи (ДІУ) Андрій Камуз, лізингову програму житла або, як це звучить офіційно, інвестиційний проект "Забезпечення житлом громадян на умовах фінансового лізингу або іпотечного кредитування" уже готують до запуску.

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Чим лізингова програма відрізняється від іпотеки

Різниця лізингу від іпотеки полягає в тому, що при лізингу квартира перебуває у власності лізингодавця (ДІУ), права власності на житло переходять до отримувача послуги лише після того, як він виконає умови договору фінансового лізингу (виплатить необхідну суму). Що стосується іпотеки, то права власності на квартиру належать позичальнику, а квартира фактично перебуває у заставі в іпотечного кредитора.

Тобто, у випадку іпотеки, людина є власником житла, за яке сплачує. Під час лізингової програми житло переходить у власність лише тоді, коли виплачена вся сума.

За словами Андрія Камуза, лізингова програма, у порівнянні з іпотечними, має низку переваг:

– людина має можливість проживати в квартирі відразу після укладання договору (в квартирі проведені ремонтні роботи та встановлене необхідне устаткування);

– відсутність першого внеску за житло;

– можливість дострокового виконання умов договору;

– можливість "виходу" з програми без будь-яких штрафних санкцій.



Житло в лізинг брати швидше і зручніше

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе також наголошує на перевагах лізингу:

Це – дуже зручний варіант, бо не потрібно доводити, звідки у тебе доходи. Ти поселяєшся і живеш, лише платіж платиш, як оренду фактично. І ось ця оренда тобі йде в залік платежу. Це досить зручно для людей, які там можуть оселитися. Вона майже нічим не відрізняється від кредиту, тільки з кредитом трохи складніше: ти повинен внести заставу, показати дохід і інші довідки. У лізингу цих документів не потрібно. Якщо ви, наприклад, машину берете в лізинг, ви можете за годину все оформити, сісти і поїхати. А щоб зробити кредит, вам потрібно 2-3 тижні чи навіть місяць його оформляти,

– пояснює урядовець.

Коли запрацює програма

Точна дата, коли це станеться, наразі невідома, однак процес запущено.

Найближчим часом готується до запуску Програма забезпечення житлом поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту на умовах фінансового лізингу.

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Згодом у відкритому доступі з’являться визначені вимоги до житла, документи та умови отримання житла у фінансовий лізинг для звичайних українців.



Точна дата запуску програми поки що невідома, але процес запущено

Програма буде фінансуватися за рахунок власних та залучених коштів Державної іпотечної установи (ДІУ), зокрема – за рахунок коштів статутного капіталу Установи. Для запуску програми для всіх категорій громадян України потрібні довгострокові фінансові гарантії за ціною, яка буде прийнятна для громадян-потенційних отримувачів послуги.

ДІУ уже розробила проект, відповідно до якого планується здійснити зовнішні запозичення. Цей проект отримав позитивну державну експертизу та оцінку ефективності у профільних міністерствах. Передбачається, що забезпеченням повернення кредитних коштів виступатиме державна гарантія України, передбачена у державному бюджеті. Наразі ДІУ погоджує з іноземними інвесторами умови здійснення запозичень та умов надання Мінфіном державних гарантій.

Які документи потрібні, щоб оформити житло в лізинг

Етапи оформлення договору:

– надання письмової заяви ДІУ;

– оцінка установою можливості укладання договору (та здатності особи виконувати його умови);

– укладання договору (у разі прийняття позитивного рішення з попереднього пункту).

У разі прийняття ДІУ негативного рішення щодо можливості надання послуги, установа протягом 10 днів надсилає письмове повідомлення про відмову із зазначенням причин.

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Які документи потрібні для оформлення:

– копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини (за наявності);

– документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідка з місця роботи особи та членів її сім'ї за останні 6 місяців (у разі потреби), інші документи, що підтверджують доходи та фінансовий стан);

– перелік осіб, які проживатимуть разом з особою у орендованому житлі;

– анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи.

Термін фінансового лізингу може становити від 1 до 20 років (не більше).

У разі смерті особи, на яку оформлене житло, всі права та обов’язки за договором переходять до спадкоємців. У разі відмови спадкоємців, лізингоодержувачем може стати інша повнолітня особа, яка постійно проживала в орендованому житлі.

Варто зазначити, що ДІУ має право пред'являти позови до спадкоємців особи, на яку оформлений договір.



Житло у лізинг можна взяти на термін 20 років

Договір може бути розірваний у разі:

– несплати лізингових та інших платежів понад 90 днів;

– руйнування або псування житла;

– надання житла в сублізинг без письмового погодження з ДІУ;

– якщо особа використовує житло не за призначенням або систематично порушує права та інтереси сусідів;

– здійснення будь-яких поліпшень житла без попереднього письмового погодження з ДІУ;

– якщо особа впродовж 60 днів після отримання житла у володіння та користування, не уклала договори на постачання житлово-комунальних послуг;

– несплати особою рахунків за житлово-комунальні послуги понад 90 днів.

Про розірвання договору ДІУ повинна попередити особу не пізніше, ніж за два місяці. Тоді житло потрібно звільнити впродовж 30 днів з дати розірвання договору.

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Як буде розраховуватися вартість оренди

Щомісячний лізинговий платіж включатиме:

– суму, яка відшкодовує частину вартості житла;

– платіж, як винагороду ДІУ за отримане у фінансовий лізинг житло за відсотковою ставкою, розмір якої визначається з урахуванням вартості залучених (запозичених) установою грошей;

– податки та збори, встановлені чинним законодавством України;

– відшкодування інших витрат ДІУ, які безпосередньо пов’язані з виконанням договору фінансового лізингу.

Ризики для обох сторін

Як стверджує Андрій Камуз, при своєчасному виконанні умов договору, як для лізингодавця (ДІУ) так і для лізингоотримувача (особа, яка отримує право на користування житлом) ризики є мінімальними.

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У разі невиконання умов договору з боку лізингоотримувача, житло передається іншому громадянину, який має бажання взяти участь у програмі. Умови договору залишаються незмінними весь термін його дії до моменту повного погашення.

Житло передається у власність після повної сплати усіх платежів, що захищає лізингодавця. До цього моменту осіб, які беруть участь у програмі, офіційно вважають орендарями.

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А ви задумувались над придбанням нерухомості у 2019-му році?