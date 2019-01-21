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      Що робити українцям з покинутою в Криму нерухомістю: коментар юриста

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      Окупаційна влада хоче обкласти українців податком за нерухомість в Криму
      Окупаційна влада хоче обкласти українців податком за нерухомість в Криму / Getty images

      За офіційними даними, лише одразу після анексії Росією Криму у 2014-му році півострів покинуло приблизно 33 тисячі місцевих жителів.

      У Меджлісі зазначають, що близько 25 тисяч з тих, хто виїхав з Криму після окупації, – це кримські татари.

      Напередодні вже 5-ї річниці анексії окупаційна влада заявила, що має намір застосовувати обмежувальні заходи до іноземців (тобто українців), які володіють нерухомим майном на півострові, – її окупанти хочуть обкласти незрозумілим податком.

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      24 канал розпитав у юриста з нерухомості та земельного права Андрія Григоренка, що робити людям, у яких на окупованому півострові залишилась нерухомість.

      Фахівець констатує, що поки Україна не контролює окуповані території півострова, українські закони на території Криму не діють і, як наслідок, у громадян України, які покинули нерухомість у Криму практично відсутні важелі ефективного захисту своїх прав від незаконного позбавлення права власності на неї.

      Андрій Григоренко зазначає, що навіть після того, як РФ окупувала Крим і затвердила цей акт збройної агресії у себе на законодавчому рівні, право власності на об'єкти нерухомості на території півострова у фізичних та юросіб, зокрема й іноземців, зберігається.

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      Юрист зауважує, що українцям, у яких залишилась нерухомість в окупованому Криму, все ж варто задуматись над її переоформленням.

      Не переоформлення права власності на нерухоме майно у Криму несе ризик відсутності відомостей про нього в російському реєстрі прав на нерухоме майно. Фактично власник, якому належить нерухомість, вважається особою, яка не є законним власником такого майна в розумінні нормативно-правових актів, які на час окупації діють на території Криму,
      – пояснив експерт.

      Юрист додає, як наслідок, якщо відомостей про право на нерухоме майно не буде у російському реєстрі, окупаційна влада може визнати його таким, що не має власника, і звернутись до підконтрольних їй судів, щоб ті визнали право муніципальної власності на цю "безхазяйну" нерухомість.

      У такому випадку, за словами фахівця, повернути таке майно законному власнику буде набагато важче.

      Редакція 24 каналу не визнає незаконної анексії Росією Кримського півострова і дію на цій тимчасово окупованій території російського законодавства.

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      Теги: Новини нерухомості України Анексія Криму Новини Криму Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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