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      Что делать украинцам с брошенной в Крыму недвижимостью: комментарий юриста

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      Оккупационные власти хотят обложить украинцев налогом за недвижимость в Крыму
      Оккупационные власти хотят обложить украинцев налогом за недвижимость в Крыму / Getty images

      По официальным данным, только сразу после аннексии Россией Крыма в 2014-м году полуостров покинуло примерно 33 тысячи местных жителей.

      В Меджлисе отмечают, что около 25 тысяч из тех, кто уехал из Крыма после оккупации – это крымские татары.

      Накануне уже 5-й годовщины аннексии оккупационные власти заявили, что намерены применять ограничительные меры к иностранцам (то есть украинцам), которые владеют недвижимым имуществом на полуострове, – ее оккупанты хотят обложить непонятным налогом.

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      24 канал расспросил у юриста по недвижимости и земельному праву Андрея Григоренко, что делать людям, у которых на оккупированном полуострове осталась недвижимость.

      Специалист отмечает, что пока Украина не контролирует оккупированные территории полуострова, украинские законы на территории Крыма не действуют и, как следствие, у граждан Украины, которые осталась недвижимость в Крыму практически отсутствуют рычаги эффективной защиты своих прав от незаконного лишения права собственности на нее.

      Андрей Григоренко отмечает, что даже после того, как РФ оккупировала Крым и утвердила этот акт вооруженной агрессии у себя на законодательном уровне, право собственности на объекты недвижимости на территории полуострова у физических и юрлиц, в том числе и иностранцев, сохраняется.

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      Юрист отмечает, что украинцам, у которых осталась недвижимость в оккупированном Крыму, все же стоит задуматься над ее переоформлением.

      Не переоформление права собственности на недвижимое имущество в Крыму несет риск отсутствия сведений о нем в российском реестре прав на недвижимое имущество. Фактически владелец, которому принадлежит недвижимость, считается лицом, которое не является законным собственником такого имущества в понимании нормативно-правовых актов, которые во время оккупации действуют на территории Крыма,
      – пояснил эксперт.

      Юрист добавляет, как следствие, если сведений о праве на недвижимое имущество не будет в российском реестре, оккупационная власть может признать его таким, которое не имеет владельца, и обратиться к подконтрольным ей судам, чтобы те признали право муниципальной собственности на эту "бесхозную" недвижимость.

      В таком случае, по словам специалиста, вернуть такое имущество законному владельцу будет гораздо труднее.

      Редакция 24 канала не признает незаконной аннексии Россией и Крымского полуострова и действие на ней российского законодательства.

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      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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