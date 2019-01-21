Что делать украинцам с брошенной в Крыму недвижимостью: комментарий юриста

По официальным данным, только сразу после аннексии Россией Крыма в 2014-м году полуостров покинуло примерно 33 тысячи местных жителей.

В Меджлисе отмечают, что около 25 тысяч из тех, кто уехал из Крыма после оккупации – это крымские татары.

Накануне уже 5-й годовщины аннексии оккупационные власти заявили, что намерены применять ограничительные меры к иностранцам (то есть украинцам), которые владеют недвижимым имуществом на полуострове, – ее оккупанты хотят обложить непонятным налогом.

Читайте также: Россия снова намерена поднять международное законодательство: правозащитник о крымской недвижимости

24 канал расспросил у юриста по недвижимости и земельному праву Андрея Григоренко, что делать людям, у которых на оккупированном полуострове осталась недвижимость.

Специалист отмечает, что пока Украина не контролирует оккупированные территории полуострова, украинские законы на территории Крыма не действуют и, как следствие, у граждан Украины, которые осталась недвижимость в Крыму практически отсутствуют рычаги эффективной защиты своих прав от незаконного лишения права собственности на нее.

Андрей Григоренко отмечает, что даже после того, как РФ оккупировала Крым и утвердила этот акт вооруженной агрессии у себя на законодательном уровне, право собственности на объекты недвижимости на территории полуострова у физических и юрлиц, в том числе и иностранцев, сохраняется.

Читайте также: Рынок недвижимости оккупированного Крыма: что изменилось за год

Юрист отмечает, что украинцам, у которых осталась недвижимость в оккупированном Крыму, все же стоит задуматься над ее переоформлением.

Не переоформление права собственности на недвижимое имущество в Крыму несет риск отсутствия сведений о нем в российском реестре прав на недвижимое имущество. Фактически владелец, которому принадлежит недвижимость, считается лицом, которое не является законным собственником такого имущества в понимании нормативно-правовых актов, которые во время оккупации действуют на территории Крыма,

– пояснил эксперт.

Юрист добавляет, как следствие, если сведений о праве на недвижимое имущество не будет в российском реестре, оккупационная власть может признать его таким, которое не имеет владельца, и обратиться к подконтрольным ей судам, чтобы те признали право муниципальной собственности на эту "бесхозную" недвижимость.

В таком случае, по словам специалиста, вернуть такое имущество законному владельцу будет гораздо труднее.

Редакция 24 канала не признает незаконной аннексии Россией и Крымского полуострова и действие на ней российского законодательства.