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      Россия намерена нарушить международное законодательство: правозащитник о крымской недвижимости

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      Россия стремится нанести Украине еще больших неприятностей
      Россия стремится нанести Украине еще больших неприятностей / galinfo.com.ua

      Намерения Российской Федерации облагать крымскую недвижимость граждан Украины противоречит закону, нормам и принципам международного права.

      Об этом в комментарии 24 каналу отметил член Координационного совета Всеукраинского общественного движения "Сила права" Эдуард Бовкун.

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      Ранее 24 канал сообщал, что оккупационные власти Крыма и города Севастополя озвучили намерение применять ограничительные меры в виде введения налога для граждан Украины, которые имеют собственность на этой территории и покинули ее после оккупации Российской Федерацией в 2014 году.

      Эдуард Бовкун пояснил: общеизвестным является факт, что территория Автономной Республики Крым и города Севастополя является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины (ст. 133 Конституции Украины). Этот факт также признается в целом международным сообществом, подтверждением чего, среди прочего, является содержание резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 № 68/262, которая была принята на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открытым голосованием стран-членов ООН.

      Таким образом, введение Российской Федерацией налога на недвижимость в Крыму, то есть на территории Украины, является противоправным, поскольку нивелирует нормы и принципы международного права,
      – отметил правозащитник.

      Бовкун добавил, что применение таких мер является нарушением предписаний статьи 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что определяет право физических и юридических лиц на уважение своей собственности и в соответствии с которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

      Приведенное указывает на то, что органы оккупационной власти сознательно пытаются нанести украинцам больший вред – вместо его возмещения в соответствии с законом.

      "В случае применения указанных мер Российской Федерацией, государство Украина в интересах ее граждан должно мгновенно действовать путем подачи исков в установленном порядке, в том числе в соответствующие суды общей юрисдикции Украины", – обратил внимание Эдуард Бовкун.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Аннексия Крыма Законодательство Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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