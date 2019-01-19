Росія знову має намір порушити міжнародне законодавство: правозахисник про кримську нерухомість

Наміри Російської Фередарації оподатковувати кримську нерухомість громадян України суперечить закону, нормам і принципам міжнародного права.

Про це у коментарі 24 каналу зазначив член Координаційної ради Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Едуард Бовкун.

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Раніше 24 канал повідомляв, що окупаційна влада Криму та міста Севастополя озвучила намір застосовувати обмежувальні заходи у вигляді запровадження податку для громадян України, які мають власність на цій території та покинули її після окупації Російською Федерацією у 2014-му році.

Едуард Бовкун пояснив: загальновідомим є факт, що територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України (ст. 133 Конституції України). Цей факт також визнається в цілому міжнародною спільнотою, підтвердженням чого, серед іншого, є зміст резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262, що була ухвалена на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН відкритим голосуванням країн-членів ООН.

Таким чином, запровадження Російською Федерацією податку на нерухомість в Криму, тобто на території України, є протиправним, оскільки нівелює норми і принципи міжнародного права,

– наголосив правозахисник.

Бовкун додав, що застосування таких заходів є порушенням приписів статті 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка визначає право фізичних та юридичних осіб на мирне володіння своїм майном та відповідно до якої ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Наведене вказує на те, що органи окупаційної влади свідомо намагаються завдати українцям більшої шкоди – замість її відшкодування відповідно до закону.

"У випадку застосування вказаних заходів Російською Федерацією, Держава Україна в інтересах її громадян повинна миттєво діяти шляхом подання позовів у встановленому порядку, в тому числі у відповідні суди загальної юрисдикції України", – звернув увагу Едуард Бовкун.

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