"Крим – це територія України": в УПЦ МП відзначилися несподіваною заявою
Українська православна церква Московського патріархату вважає анексований РФ Крим територією України, тому її парафії на півострові не переходять до складу Російської православної церкви.
Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент в інтерв'ю "Громадському".
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На території Кримського півострова Українська православна церква є повністю в канонічному чині і це є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України,
– заявив архієпископ.
Він також зауважив, що, згідно із статутом УПЦ МП, церква має свої єпархії виключно на території української держави.
Окрім того, на прохання прокоментувати інформацію про співпрацю УПЦ МП з окупаційною владою Криму, архієпископ Климент порадив не дивитися телебачення РФ.
"Я лише знаю, що не варто дивитися російського телебачення", – додав речник УПЦ МП.
Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що під час анексії Криму священнослужителі УПЦ МП, які перебувають на півострові, допомагали російським окупантам, а в їх храмах зберігалася зброя.