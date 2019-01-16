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      "Крим – це територія України": в УПЦ МП відзначилися несподіваною заявою

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      В УПЦ МП заявили, що Крим – це територія України
      В УПЦ МП заявили, що Крим – це територія України / Фото з відкритих джерел

      Українська православна церква Московського патріархату вважає анексований РФ Крим територією України, тому її парафії на півострові не переходять до складу Російської православної церкви.

      Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент в інтерв'ю "Громадському".

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      На території Кримського півострова Українська православна церква є повністю в канонічному чині і це є свідченням того, що, з точки зору церковних канонів і церковного устрою, Крим є територією України,
      – заявив архієпископ.

      Він також зауважив, що, згідно із статутом УПЦ МП, церква має свої єпархії виключно на території української держави.

      Окрім того, на прохання прокоментувати інформацію про співпрацю УПЦ МП з окупаційною владою Криму, архієпископ Климент порадив не дивитися телебачення РФ.

      "Я лише знаю, що не варто дивитися російського телебачення", – додав речник УПЦ МП.

      Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що під час анексії Криму священнослужителі УПЦ МП, які перебувають на півострові, допомагали російським окупантам, а в їх храмах зберігалася зброя.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія УПЦ МП Релігія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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