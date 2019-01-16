"Крым – это территория Украины": в УПЦ МП отметились неожиданным заявлением

Украинская православная церковь Московского патриархата считает аннексированный РФ Крым территорией Украины, поэтому ее приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент в интервью "Громадському".

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На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного уклада, Крым является территорией Украины,

– заявил архиепископ.

Он также отметил, что, согласно уставу УПЦ МП, церковь имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.

Кроме того, на просьбу прокомментировать информацию о сотрудничестве УПЦ МП с оккупационными властями Крыма, архиепископ Климент посоветовал не смотреть телевидение РФ.

"Я только знаю, что не стоит смотреть российского телевидения", – добавил спикер УПЦ МП.

Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что во время аннексии Крыма священнослужители УПЦ МП, которые находятся на полуострове, помогали российским оккупантам, а в их храмах хранилось оружие.