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      "Крым – это территория Украины": в УПЦ МП отметились неожиданным заявлением

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      В УПЦ МП заявили, что Крым – это территория Украины
      В УПЦ МП заявили, что Крым – это территория Украины / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата считает аннексированный РФ Крым территорией Украины, поэтому ее приходы на полуострове не переходят в состав Русской православной церкви.

       

      Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент в интервью "Громадському".

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      На территории Крымского полуострова Украинская православная церковь в каноническом чине и это является свидетельством того, что, с точки зрения церковных канонов и церковного уклада, Крым является территорией Украины,
      – заявил архиепископ.

      Он также отметил, что, согласно уставу УПЦ МП, церковь имеет свои епархии исключительно на территории украинского государства.

      Кроме того, на просьбу прокомментировать информацию о сотрудничестве УПЦ МП с оккупационными властями Крыма, архиепископ Климент посоветовал не смотреть телевидение РФ.

      "Я только знаю, что не стоит смотреть российского телевидения", – добавил спикер УПЦ МП.

      Напомним, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что во время аннексии Крыма священнослужители УПЦ МП, которые находятся на полуострове, помогали российским оккупантам, а в их храмах хранилось оружие.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Религия УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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