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      Податок на анексоване: окупанти хочуть, щоб українці платили за покинуте в Криму майно

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      Окупанти хочуть змусити українців платити податки за майно в Криму
      Окупанти хочуть змусити українців платити податки за майно в Криму / Getty images

      Окупаційна влада в анексованому Росією Криму має намір змусити іноземців, тобто, українців, сплачувати податки за власність на півострові.

      Влада анексованого Криму має намір застосовувати обмежувальні заходи до іноземних громадян (тобто, не громадян РФ), які мають власність на території півострова і які не сплачують податки в бюджет республіки.

      Читайте також: Ринок нерухомості окупованого Криму: що змінилось за рік

      Про це пишуть місцеві ЗМІ, повідомляючи підсумки зустрічі так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова з керівником російської податкової в Криму Романом Наздрачевим.

      Головний "податківець" заявив, що цьогоріч "ця робота буде посилена".

      Якщо іноземна фізична особа має власність на території Республіки Крим і отримує з неї дохід, вона зобов'язана сплачувати ПДФО (податок на прибуток, – ред.) в казну Республіки Крим,
      – цитують Наздрачева кримські ЗМІ.

      Аксьонов, в свою чергу, запропонував відключати від тепла, світла та води об'єкти нерухомості, які українці залишили, покинувши Крим після його окупації Росією у 2014-му.

      До слова, вкінці 2018-го у ЗМІ з'явилась інформація про те, що дружина директора НАБУ Артема Ситника продала земельну ділянку на території анексованого Севастополя, а податки сплатила у бюджет окупаційної влади півострова.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Анексія Криму Новини Криму Податки
      Джерело: 24 канал
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