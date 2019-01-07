Чому Крим може очолити такий собі інтернаціонал невизнаних територій: пояснення експерта

Окупований Кремлем Крим поступово може очолити такий собі інтернаціонал невизнаних територій. Вже зараз так звана місцева влада намагається налагодити взаємини з іншими ніким невизнаними територіями, а все тому, що у цих незрозумілих адміністративних утворень немає іншого виходу. Водночас варто додати, що всі ці зовнішні контакти відбуваються із благословення Москви.

Таку думку висловив журналіст, голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у коментарі ресурсу "Апостроф".

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За його словами, усе йде до того, що Крим може очолити такий собі інтернаціонал невизнаних територій.

"Ми не перший рік бачимо цей образ, а в цьому році процес уже набув певних власних рис. Ми бачимо намагання встановити постійні зв’язки між окупованим і невизнаним Кримом, а також такими ж невизнаними або окупованими територіями й навіть "проблемними" державами", – зауважив представник ЗМІ.

Як пояснив він, зокрема, уже можна побачити так зване певне налагодження взаємин між "владою" Криму та Сирії.

"Ще влітку 2014 року розпочався експорт зерна із Криму до Сирії. У другому півріччі цього року він трохи зменшився через поганий урожай – була засуха й зерна мало. Але мільйон тонн вони все ж за 4 роки поставили. В цьому році на Ялтинському форумі ми побачили цілу делегацію, під 60 чиновників і бізнесменів, які прибули з Сирії на чолі з міністром. Крім того, делегація окупаційної кримської влади їздила в Дамаск і зустрічалася з Асадом. Вони розповідали одне одному казки про експорт продуктів, спільний торговий дім, судноплавну компанію і так далі. Всі ці речі виникають, коли мовиться про початок чогось нового. Дійсно, такі контакти є і вони є активними", – каже Андрій Клименко.

Крім того, за його словами, Крим намагається налагодити зв’язки з невизнаними Абхазією та Північним Кіпром.

"Друге місце за активністю я надав би Абхазії – про це мовиться вже давно. Річ у тім, що Крим потребує дуже великих обсягів будівельних матеріалів, зокрема гравію та щебеню. Саме ці поставки й розпочались з Абхазії. Вони йдуть морем із цієї так само невизнаної території. Невизнаний з невизнаним починають торгівлю, будують економічні зв’язки, експорт і імпорт. А все тому, що в них немає іншого виходу. Ніхто крім Криму товари з Абхазії не прийме. Як ніхто, крім Росії й Сирії не візьме кримського зерна. Крім того, вже не перший рік ми бачимо поставки зерна з Криму до Північного Кіпру – це ще одна невизнана територія", – додає експерт.

Водночас він зауважив, треба при цьому враховувати, що Росія нічого не робить просто так.

"Звичайно, всі ці зовнішні контакти відбуваються із благословення Москви. Там розуміють, що в Криму немає інших партнерів, окрім інших невизнаних "сірих зон". Таким чином, Кремль розписується в тому, що він більше нічого не може зробити. І це насправді є визнанням безперспективності у сфері зовнішніх економічних зв’язків для Криму", – підсумував голова наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ".