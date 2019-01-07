Почему Крым может возглавить некий интернационал непризнанных территорий: объяснение эксперта

Оккупированный Кремлем Крым постепенно может возглавить некий интернационал непризнанных территорий. Уже сейчас так называемая местная власть пытается наладить взаимоотношения с другими никем непризнанными территориями, а все потому, что у этих непонятных административных образований нет другого выхода. В то же время стоит добавить, что все эти внешние контакты происходят с благословения Москвы.

Такое мнение высказал журналист, глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в комментарии ресурсу "Апостроф".

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По его словам, все идет к тому, что Крым может возглавить некий интернационал непризнанных территорий.

"Мы не первый год видим этот образ, а в этом году процесс уже приобрел определенных собственных черт. Мы видим попытки установить постоянные связи между оккупированным и непризнанным Крымом, а также такими же непризнанными или оккупированными территориями и даже "проблемными" государствами", – отметил представитель СМИ.

Как пояснил он, в частности, уже можно увидеть так называемое определенное налаживание взаимоотношений между "властью" Крыма и Сирии.

Еще летом 2014 года начался экспорт зерна из Крыма в Сирию. Во втором полугодии этого года он немного уменьшился из-за плохого урожая – была засуха и зерна мало. Но миллион тонн они все же за 4 года поставили. В этом году на Ялтинском форуме мы увидели целую делегацию, близко 60 чиновников и бизнесменов, которые прибыли из Сирии во главе с министром. Кроме того, делегация оккупационной крымской власти ездила в Дамаск и встречалась с Асадом. Они рассказывали друг другу сказки об экспорте продуктов, совместном торговом доме, судоходной компании и так далее. Все эти вещи возникают, когда говорится о начале чего-то нового. Действительно, такие контакты есть и они являются активными,

– говорит Андрей Клименко.

Кроме того, по его словам, Крым пытается наладить связи с непризнанными Абхазией и Северным Кипром.

"Второе место по активности я предоставил бы Абхазии – об этом говорится уже давно. Дело в том, что Крым требует очень больших объемов строительных материалов, в частности гравия и щебня. Именно эти поставки и начались из Абхазии. Они идут морем с этой так же непризнанной территории. Непризнанный с непризнанным начинают торговлю, строят экономические связи, экспорт и импорт. А все потому, что у них нет другого выхода. Никто кроме Крыма товары из Абхазии не примет. Как никто, кроме России и Сирии не примет крымского зерна. Кроме того, уже не первый год мы видим поставки зерна из Крыма в Северный Кипр – это еще одна непризнанная территория", – добавляет эксперт.

В то же время он отметил, надо при этом учитывать, что Россия ничего не делает просто так.

"Конечно, все эти внешние контакты происходят с благословения Москвы. Там понимают, что в Крыму нет других партнеров, кроме других непризнанных "серых зон". Таким образом, Кремль расписывается в том, что он больше ничего не может сделать. И это на самом деле является признанием бесперспективности в сфере внешних экономических связей для Крыма", – подытожил глава наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Россия до сих пор имеет целью дестабилизировать украинское Приазовья, чтобы проложить сухопутный коридор к аннексированному Крыму.