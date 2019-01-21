В России придумали наказание за карту без оккупированного Крыма

В России планируют ввести ответственность за использование географических карт, на которых незаконно аннексированный Крым не будет указан частью РФ.

Об этом со ссылкой на авторов законопроекта пишет "Интерфакс".

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В частности, за карты РФ без Крыма будут наказывать штрафами, размер которых может составлять от 500 до 1000 рублей (примерно от 210 до 240 гривен).

То, что такой закон нужен, – это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас дорабатываем законопроект с правовым управлением,

– заявила самопровозглашенная сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Предполагается, что проект закона рассмотрят в ближайшие три месяца.

В то же время, по словам так называемого члена Совета Федерации РФ от Крыма Сергея Цекова, изначально планировалось изменить закон о рекламе, чтобы исключить "неправильное указание принадлежности" Крыма в товарных знаках и акциях.

Добавим, что в рекламных роликах и публикациях может использоваться или карта России до присоединения к РФ Крыма, на которой отсутствует изображение Крыма, или карта, на которой Крым обозначен как часть Украины.

Напомним, жители оккупированного Крыма, выступающие против российской аннексии, отпраздновали Новый год по украинскому времени. Люди начали пускать салюты в час ночи, и призвали Украину вернуть оккупированный полуостров под свой контроль.