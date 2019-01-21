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      У Росії придумали покарання за карту без окупованого Криму

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      У Росії хочуть карати за карти без анексованого Криму
      У Росії хочуть карати за карти без анексованого Криму / Фото з відкритих джерел

      У Росії планують ввести відповідальність за використання географічних карт, на яких незаконно анексований Крим не буде вказаний частиною РФ.

      Про це з посиланням на авторів законопроекту пише "Интерфакс".

      Читайте також: Кремль готує ще один "референдум" для легітимізації анексії Криму, – ЗМІ

      Зокрема, за карти РФ без Криму будуть карати штрафами, розмір яких може становити від 500 до 1000 рублів (приблизно від 210 до 240 гривень).

      Те, що такий закон потрібен, – це абсолютно очевидно. Повинна бути передбачена відповідальність за те, якщо на картах Росії відсутнє зображення Криму в складі Росії, але для цього ми повинні проаналізувати всі ті норми, які є. Ми зараз допрацьовуємо законопроект із правовим управлінням,
      – заявила самопроголошена сенаторка від Криму Ольга Ковітіді.

      Передбачається, що проект закону розглянуть в найближчі три місяці.

      Водночас, за словами так званого члена Ради Федерації РФ від Криму Сергія Цекова, спочатку планувалося змінити закон про рекламу, щоб виключити "неправильне зазначення приналежності" Криму в товарних знаках і акціях.

      Додамо, що в рекламних роликах і публікаціях може використовуватися або карта Росії до приєднання до РФ Криму, на якій відсутнє зображення Криму, або карта, на якій Крим позначений як частину України.

      Нагадаємо, жителі окупованого Криму, що виступають проти російської анексії, відсвяткували Новий рік за українським часом. Люди почали пускати салюти о першій годині ночі, та закликали Україну повернути окупований півострів під свій контроль.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Штрафи
      Джерело: 24 Канал
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