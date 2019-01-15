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      Кремль готує ще один "референдум" для легітимізації анексії Криму, – ЗМІ

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      У Кремлі розглядають можливість проведення "референдуму" на Курильських островах для легітимізації анексії Криму, – Bellingcat
      У Кремлі розглядають можливість проведення "референдуму" на Курильських островах для легітимізації анексії Криму, – Bellingcat / Фото з відкритих джерел

      У Кремль розглядають можливість ще одного "референдуму" – цього разу на Курильських островах. Таким чином частина спірної території має перейти до Японії.

      Про це написав експерт розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв на своїй сторінці у Twitter, посилаючись на своє джерело в Москві.

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      Експерт вважає, що мета цього так званого референдуму – легітимізація анексії Криму та перезавантаження взаємин із Заходом. При цьому усе відбуватиметься під суворим контролем, а велика частина території залишиться в Росії.

      Грозєв зазначає, що це б мало підкреслити налаштованість Москви на нібито самовизначення територій. Тут Кремль спробує активувати версію про те, що "так все відбувалося і в Криму".

      До слова, раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що питання суверенітету Росії над Курильськими островами не обговорюється, оскільки вони є територією РФ. 

      У чому суть конфлікту Японії та Росії?
      Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.Курильські острови
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.

      Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.

      Теги: Новини Росії Японія Новини Криму Анексія Криму Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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