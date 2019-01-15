Кремль готовит еще один "референдум" для легитимизации аннексии Крыма, – СМИ

В Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Таким образом часть спорной территории должна перейти к Японии.

Об этом написал эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозева на своей странице в Twitter, ссылаясь на свой источник в Москве.

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Эксперт считает, что цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом. При этом все будет происходить под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.

Грозева отмечает, что это должно было бы подчеркнуть настрой Москвы на якобы самоопределение территорий. Здесь Кремль попытается активировать версию о том, что "так все происходило и в Крыму".

Moscow source: “A referendum in Kuril Islands is being considered resulting in partial handover of islands to Japan. Goal is the legitimize Crimean referendum and reset relations with the West. The referendum will be tightly managed,; majority of territory will remain in Russia” — Christo Grozev (@christogrozev) 14 січня 2019 р.

К слову, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.

В чем суть конфликта Японии и России?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.



В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть



14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде бы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва будто соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?В соответствии с тем документом, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, который существовал после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор, между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.