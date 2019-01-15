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      Кремль готовит еще один "референдум" для легитимизации аннексии Крыма, – СМИ

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      В Кремле рассматривают возможность проведения "референдума" на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма, – Bellingcat
      В Кремле рассматривают возможность проведения "референдума" на Курильских островах для легитимизации аннексии Крыма, – Bellingcat / Фото из открытых источников

      В Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" – на этот раз на Курильских островах. Таким образом часть спорной территории должна перейти к Японии.

      Об этом написал эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозева на своей странице в Twitter, ссылаясь на свой источник в Москве.

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      Эксперт считает, что цель этого так называемого референдума – легитимизация аннексии Крыма и перезагрузка отношений с Западом. При этом все будет происходить под строгим контролем, а большая часть территории останется в России.

      Грозева отмечает, что это должно было бы подчеркнуть настрой Москвы на якобы самоопределение территорий. Здесь Кремль попытается активировать версию о том, что "так все происходило и в Крыму".

      К слову, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос суверенитета России над Курильскими островами не обсуждается, поскольку они являются территорией РФ.

      В чем суть конфликта Японии и России?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурильского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.Курильські острови
      Четыре ближайших к Японии острова страна пытается вернуть

      14 ноября 2018 года на встрече лидеров России и Японии вроде бы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва будто соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

      О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?В соответствии с тем документом, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, который существовал после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.

      Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор, между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.

      Теги: Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Япония
      Источник: 24 Канал
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