Жителі окупованого Криму відсвяткували Новий рік за українським часом

Жителі окупованого Криму, що виступають проти російської анексії, відсвяткували Новий рік за українським часом. Люди почали пускати салюти о першій годині ночі.

Про це мешканці окупованого Криму написали в Twitter.

Читайте також: Україна зробила важливий крок через злочинну поведінку Росії в окупованому Криму

Зазначимо, що на півострові нині діє московський часовий пояс, що на годину відрізняється від києвського.

У соціальній мережі висловлюють підтримку і подяку за святкування Нового року за українським часом.

"Севастополь. Щороку 1 січня о 1.00 ночі я чую наскільки нас більше, ніж здається в повсякденному житті. Дякую", "Спасибі всім кримчанам, які зараз салютують! Ми є!", "О першій годині ночі в Криму звучать салюти. З Новим роком, моя улюблена Україна!", " Чим ближче деоккупація, тим голосніше феєрверки в Новий рік по Києву!", – пишуть користувачі.

Севастополь. Каждый год 1 января в 1.00 ночи я слышу насколько нас больше чем кажется в повседневной жизни.



Спасибо. — Выживший. (@bomvehcnogosna) 31 грудня 2018 р.

Спасибо Всем,кто салютовал сейчас в 12 часов Ночи , по Киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез!С Новым Годом,друзья!!Это районы ,"Долина гор", а также ул.Рабочая,ул.К.Цеткин,ул.Ударника,ул.Свердлова.. pic.twitter.com/fAV4vgGl6I — Svoboda.Ylta.com (@Mokshamnenebrat) 31 грудня 2018 р.

Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!https://t.co/jvB5qUkzik — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 грудня 2018 р.

Також кримчани закликають Україну повернути окупований Крим під свій контроль. "З Новим роком! Чекаємо українську армію в Криму в 2019 році!!! Ну, і щоб Росія згинула, нарешті як роса на сонці!".