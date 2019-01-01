Жителі окупованого Криму відсвяткували Новий рік за українським часом
Жителі окупованого Криму, що виступають проти російської анексії, відсвяткували Новий рік за українським часом. Люди почали пускати салюти о першій годині ночі.
Про це мешканці окупованого Криму написали в Twitter.
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Зазначимо, що на півострові нині діє московський часовий пояс, що на годину відрізняється від києвського.
У соціальній мережі висловлюють підтримку і подяку за святкування Нового року за українським часом.
"Севастополь. Щороку 1 січня о 1.00 ночі я чую наскільки нас більше, ніж здається в повсякденному житті. Дякую", "Спасибі всім кримчанам, які зараз салютують! Ми є!", "О першій годині ночі в Криму звучать салюти. З Новим роком, моя улюблена Україна!", " Чим ближче деоккупація, тим голосніше феєрверки в Новий рік по Києву!", – пишуть користувачі.
Також кримчани закликають Україну повернути окупований Крим під свій контроль. "З Новим роком! Чекаємо українську армію в Криму в 2019 році!!! Ну, і щоб Росія згинула, нарешті як роса на сонці!".