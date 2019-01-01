Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени

Жители оккупированного Крыма, выступающие против российской аннексии, отпраздновали Новый год по украинскому времени. Люди начали пускать салюты в час ночи.

Об этом жители оккупированного Крыма написали в Twitter.

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Отметим, что на полуострове сейчас действует московский часовой пояс, который на час отличается от киевского.

В социальной сети выражают поддержку и благодарность за празднование Нового года по украинскому времени.

"Севастополь. Ежегодно 1 января в 1.00 ночи я слышу насколько нас больше, чем кажется в повседневной жизни. Благодарю", "Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!", "В час ночи в Крыму звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!", " Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!", – пишут пользователи.

Севастополь. Каждый год 1 января в 1.00 ночи я слышу насколько нас больше чем кажется в повседневной жизни.



Спасибо. — Выживший. (@bomvehcnogosna) 31 грудня 2018 р.

Спасибо Всем,кто салютовал сейчас в 12 часов Ночи , по Киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез!С Новым Годом,друзья!!Это районы ,"Долина гор", а также ул.Рабочая,ул.К.Цеткин,ул.Ударника,ул.Свердлова.. pic.twitter.com/fAV4vgGl6I — Svoboda.Ylta.com (@Mokshamnenebrat) 31 грудня 2018 р.

Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!https://t.co/jvB5qUkzik — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 грудня 2018 р.

Также крымчане призывают Украину вернуть оккупированный Крым под свой контроль. "С Новым годом! Ждем украинскую армию в Крыму в 2019 году!!! Ну, и чтобы Россия сгинула, наконец, как роса на солнце!".