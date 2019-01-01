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      Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени

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      Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени
      Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени / Фото из открытых источников

      Жители оккупированного Крыма, выступающие против российской аннексии, отпраздновали Новый год по украинскому времени. Люди начали пускать салюты в час ночи.

      Об этом жители оккупированного Крыма написали в Twitter.

      Читайте также: Украина сделала важный шаг из-за преступного поведения России в оккупированном Крыму

      Отметим, что на полуострове сейчас действует московский часовой пояс, который на час отличается от киевского.

      В социальной сети выражают поддержку и благодарность за празднование Нового года по украинскому времени.

      "Севастополь. Ежегодно 1 января в 1.00 ночи я слышу насколько нас больше, чем кажется в повседневной жизни. Благодарю", "Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!", "В час ночи в Крыму звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!", " Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!", – пишут пользователи.

      Также крымчане призывают Украину вернуть оккупированный Крым под свой контроль. "С Новым годом! Ждем украинскую армию в Крыму в 2019 году!!! Ну, и чтобы Россия сгинула, наконец, как роса на солнце!".

       

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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