Около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией, – Чубаров

Чубаров призвал международные организации положить конец оккупации Крыма и Донбасса. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что около 25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым после аннексии Россией.

Об этом сообщило РБК-Украина.

Чубаров опубликовал обращение к участникам траурного митинга в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа, который состоится в Анкаре (Турция). В своем обращении он подчеркнул, что крымские татары всегда будут помнить жертв депортации 1944 года. По его словам, и сегодня положение крымских татар продолжает оставаться тяжелым.

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"Россия вновь оккупировала нашу Родину. В 2014 году она оккупировала украинский Крым. Россия принесла нашему народу много страданий. И депортации 18 мая 1944 года – самое страшное, что выпало на нашу долю. В связи с тем, что наш народ выступил и выступает против аннексии Крыма, репрессии против крымских татар оккупационными властями продолжаются и сегодня. 20-25 тысяч крымских татар вынуждены были покинуть Крым, оккупанты запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, запрещены телевидение, радио, новостные агентства", – подчеркнул глава Меджлиса.

Кроме того, он отметил, что каждую неделю в домах крымских татар проводят обыски. По его словам, среди противников аннексии есть те, кого оккупанты убили. Много тех, кого оккупанты похитили, а 67 соотечественников брошены в российские тюрьмы. Он поблагодарил власти Турции за непризнание аннексии украинского полуострова и призвал международные организации положить конец оккупации Крыма и Донбасса, усилить санкции против России и не допустить повторения событий 18 мая 1944 года.