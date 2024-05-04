Украинские партизаны написали, что провокации врага могут состояться в ближайшее время. Кстати, в "Атеш" предупреждали, что россияне вынуждены постоянно перемещать военную технику в Мариуполе из-за атак ВСУ ракетами ATACMS и огромных потерь.

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Что известно об угрозе провокаций врага

По нашей информации спецслужбы России могут готовить провокации в ближайшее время. Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России,

– объяснили в "Атеш".

Там также предупредили, что россияне планируют проводить так называемые "антитеррористические мероприятия". Во время них российские захватчики могут задержать мусульман, у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства.

Россия готовила операцию "Майдан-3"