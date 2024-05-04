Украинские партизаны написали, что провокации врага могут состояться в ближайшее время. Кстати, в "Атеш" предупреждали, что россияне вынуждены постоянно перемещать военную технику в Мариуполе из-за атак ВСУ ракетами ATACMS и огромных потерь.
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Что известно об угрозе провокаций врага
По нашей информации спецслужбы России могут готовить провокации в ближайшее время. Целью провокаций является обвинение Сил обороны Украины в организации и проведении терактов на территории России,
– объяснили в "Атеш".
Там также предупредили, что россияне планируют проводить так называемые "антитеррористические мероприятия". Во время них российские захватчики могут задержать мусульман, у которых, возможно, будут обнаружены самодельные взрывные устройства.
Россия готовила операцию "Майдан-3"
- В ноябре 2023 года Владимир Зеленский заявил, что Кремль готовит масштабную дезинформационную кампанию "Майдан-3".
- Оккупанты этой операцией хотели создать хаос в украинском обществе. Целью "Майдана-3" также было посеять раскол в нашем обществе.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в конце апреля, что операция продолжается и, к сожалению, продвигается. По словам главного разведчика, россияне над "Майданом-3" работают.
- Ранее Служба безопасности Украины заявила, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года. На это враг выделил 1,5 миллиарда долларов, только на распространение антиукраинских настроений в телеграме Кремль потратил почти 250 миллионов долларов.