Напомним, в ночь на 30 апреля Крымский полуостров подвергся ракетной атаке. Захватчики отмечали, что ВСУ ударили ракетами ATACMS.
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Последствия ночных ударов в Крыму
Движение сопротивления "Атеш" днем 30 апреля рассказали новые детали последствий ночных ударов в Крыму.
Там отметили, что их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударов по аэродрому Джанкой. Также по их данным, есть много раненых и ликвидированных оккупантов.
Было осуществлено комбинированный удар БпЛА и ракет по военным объектам. Агенты также сообщали о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе,
– подчеркнули в "Атеш".
Агенты движения сопротивления отметили, что работают над тем, чтобы получить более подробную информацию.
Кроме этого также ожидают официальную информацию от Сил обороны Украины.
Ночь в Крыму выдалась шумной: основное
- В ночь на 30 апреля жители ряда городов в оккупированном Крыму проснулись от мощных взрывов. Россияне говорят, что Украина ударила беспилотниками и дальнобойными ракетами.
- Тогда они заявляли, что ВСУ ударили по Крыму не менее 10 ракетами ATACMS, которые поступили в Украину в последнем пакете помощи от США.
- Заметим, что ракеты большой дальности ATACMS могут применяться для поражения различных целей. Однако прежде всего основными целями являются подразделения противовоздушной обороны и аэродромы.