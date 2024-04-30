В ночь на 30 апреля украинские военные в очередной раз ударили по позициям врага в Крыму. Российские СМИ пишут о звуках взрывов в Евпатории, Джанкое, Симферополе, Гвардейском и Красноперекопском районе.

Смотрите также Под ударом ATACMS: оккупанты в Крыму жалуются на комбинированную атаку и боятся ее продолжения

Какие цели могут быть основными для ATACMS

Коллаборант Рогов снова сообщил о работе противовоздушной обороны над Джанкоем и Симферополем. Он отметил, что удар наносился ATACMS, и, конечно же, силы ПВО перехватили американские ракеты. Странно, что российское минобороны не отчиталось о таком перехвате.

Кроме этого, имеется неподтвержденная информация, что атака была комбинированная. То есть, кроме баллистических ракет, по врагу были запущены дальнобойные дроны-камиказде. Россияне настаивают, что могут сбивать баллистические ракеты с ЗРК С-400, однако это далеко от реальности. Об этом свидетельствует уничтожение такого комплекса в Джанкое.

28 апреля появилась информация о еще одном ударе ATACMS по позициям российской ПВО на мысе Тарханкут. По данным из российских неофициальных источников, атака также была успешной и завершилась уничтожением якобы только четырех пусковых установок.

Таким образом, то, что очередной удар 30 апреля нанесли по российским позициям ПВО, более чем вероятно. Говорится о тенденции с уничтожением противовоздушной обороны оккупантов на полуострове.

Именно поэтому для ATACMS первоочередной целью являются аэродромы и установки ПВО. И именно для таких задач этот комплекс создавался.

Оккупанты жалуются об ударе по подразделению ПВО