Вночі проти 30 квітня українські військові вчергове вдарили по позиціях ворога у Криму. Російські ЗМІ пишуть про звуки вибухів у Євпаторії, Джанкої, Сімферополі, Гвардійському та Красноперекопському районі.

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Які цілі може є основними для ATACMS

Колаборант Рогов знову повідомив про роботу протиповітряної оборони над Джанкоєм та Сімферополем. Він зазначив, що удар завдавався ATACMS і, звісно ж, сили ППО перехопили американські ракети. Дивно, що російське міноборони не відзвітувало про таке перехоплення.

Крім цього, непідтверджена інформація, що атака була комбінована. Тобто, окрім балістичних ракет, по ворогу були запущені далекобійні дрони-каміказде. Росіяни наполягають, що можуть збивати балістичні ракети із ЗРК С-400, однак це далеко від реальності. Про це свідчить знищення такого комплексу у Джанкої.

28 квітня з'явилась інформація про ще один удар ATACMS по позиціях російської ППО на мисі Тарханкут. За даними з російських неофіційних джерел – атака також була успішною та завершилась знищенням, нібито, лише чотирьох пускових.

Таким чином те, що черговий удар 30 квітня завдали по російських позиціях ППО більш ніж вірогідно. Мовиться про тенденцію зі знищенням протиповітряної оборони окупантів на півострові.

Саме тому для ATACMS першочерговою ціллю є аеродроми та установки ППО. Саме для таких задач він створювався.

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