Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня Кримський півострів зазнав ракетної атаки. Загарбники зазначали, що ЗСУ вдарили ракетами ATACMS.
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Наслідки нічних ударів у Криму
Рух опору "Атеш" вдень 30 квітня розповіли нові деталі наслідків нічних ударів у Криму.
Там зазначили, що їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Також за їхніми даними, є багато поранених та ліквідованих окупантів.
Було здійснено комбінований удар БпЛА та ракет по військових об'єктах. Агенти також повідомляли про вибухи у Генічеському та Червоногвардійському районах, а також у Сімферополі,
– підкреслили в "Атеш".
Агенти руху опору зазначили, що працюють над тим, аби отримати більш детальну інформацію.
Крім цього також очікують на офіційну інформацію від Сил оборони України.
Ніч в Криму видалася гучною: основне
- В ніч на 30 квітня жителі низки міст в окупованому Криму прокинулися від потужних вибухів. Росіяни кажуть, що Україна вдарила безпілотниками та далекобійними ракетами.
- Тоді вони заявляли, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США.
- Зауважимо, що ракети великої дальності ATACMS можуть застосовувати для ураження різних цілей. Однак насамперед основними цілями є підрозділи протиповітряної оборони та аеродроми.