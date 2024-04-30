Також вже класично росіяни перекривали Кримський міст. У місцевих пабліках таку активність пов'язували з передачею Україні американських ракет ATACMS.

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Масовані атаки

В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи – й не лише у Криму.

Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрськом та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків. Додамо, що окупанти цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст.

Місцеві жителі чули вибухи у Криму: коментарі з пабліків

Також вибухи чули у Генічеську, що у Херсонській області. А трохи раніше писали про такі ж події поблизу Маріуполя.

ATACMS вже могли працювати