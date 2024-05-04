Кандидат политических наук, религиовед Андрей Ковалев рассказал 24 Каналу, что стоит различать понятие зарегистрированных общин русской православной церкви, а также отношение общества к Московскому патриархату.

Читайте также Проект о запрете деятельности УПЦ МП все еще отсутствует на сайте Рады: нардепы требуют объяснений

Почему в Украине до сих пор есть церкви УПЦ МП

Если мы посмотрим на опросы, то поймем, что поддержка Московского патриархата низкая, а все меньше украинцев причисляют себя к этой структуре. Однако, к сожалению, количество церквей не уменьшается, при том, что в основном эти храмы пустые.

Очень часто в городах или селах люди не хотят переводить общину Московского патриархата, потому что в этих населенных пунктах параллельно существовали церкви Киевского патриархата. Теперь верующие просто "голосуют своими ногами" и ходят в другие храмы,

– рассказал религиовед.

Особенно это заметно в крупных городах, например, в столице. К сожалению, за более чем два года активной полномасштабной российской агрессии ни один храм русской православной церкви в Киеве не перешел в Православную церковь Украины.

"Это феномен больших городов. Там просто остается священник в пустом храме, но как раз священнослужители являются наиболее агитированными, потому что они одни из провайдеров идеи "русского мира", защитники московской церкви", – заметил Андрей Ковалев.

Они не переходят в ПЦУ по разным причинам: у кого-то есть родственники в России, которые служат в Московском патриархате, кто-то говорит, что якобы присягу на верность патриарху Кириллу или русской православной церкви. Тогда возникают логические вопросы, как человек, который принимал присягу в духовном центре страны-агрессора может быть хорошим, дисциплинированным гражданином своего государства. Ведь это означает, что ты и духовно, и реально служишь интересам России.

Смена названий не означает смену философии

После полномасштабного вторжения Украинская православная церковь просто убрала из своих юридических названий слова "Московского патриархата". Хотя де-юре они не отсоединились, но де-факто пытаются подавать себя отдельно от МП.

"Еще одна причина, почему мы не видим уменьшения общин Московского патриархата – это так называемое камуфлирование, попытки затаиться, якобы превратиться в украинские общины. Верховная Рада обязала все религиозные организации с духовным центром в России привести свои уставы и названия в соответствие. То есть не может быть украинская православная церковь Московского патриархата – это же какой-то оксиморон. Какая она украинская, если Московского патриархата?" – подчеркнул религиовед.

Такая религиозная организация должна называться Русская православная церковь или Московский патриархат в Украине, и ни в коем случае не называться украинской. В противном случае она должна действовать в соответствии с законом и присоединяться к Православной церкви Украины, а уже тогда называться украинской.

Как понять, что вы попали в УПЦ МП

После изменения названий, московские священники теперь покупают украиноязычные книги, чтобы продолжить служить якобы под видом украинской церкви. Некоторые из них даже перешли на украинский язык богослужения, лишь бы получить разрешение осуществлять свою деятельность.

Украинцам, которые не являются активными прихожанами, все сложнее отличить, в какую именно церковь они попали. Поэтому религиовед привел совет, который должен в этом помочь.

Прежде всего надо спросить, кто предстоятель этой церкви. Если люди говорят, что блаженнейший Онуфрий – это Московский патриархат. Если говорят, что митрополит Епифаний – это Православная церковь Украины,

– рассказал Ковалев.

Ранее признаком для различения был еще язык богослужения, но сейчас священник МП активно переходят на украинский.

Как Московский патриархат поддерживает войну