В пресс-службе Киевской областной прокуратуры рассказали, что во вторник, 30 апреля, Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично.

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Однако Паша "Мерседес" до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда. Кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. В прокуратуре отметили, что также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве.

Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать, чем мотивировано такое решение суда – пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит,

– сообщили в пресс-службе.

Между тем адвокат митрополита Никита Чекман уже показал соответствующее видео.

Что этому предшествовало: главное