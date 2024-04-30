В пресс-службе Киевской областной прокуратуры рассказали, что во вторник, 30 апреля, Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично.
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Однако Паша "Мерседес" до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда. Кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. В прокуратуре отметили, что также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве.
Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать, чем мотивировано такое решение суда – пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит,
– сообщили в пресс-службе.
Между тем адвокат митрополита Никита Чекман уже показал соответствующее видео.
Что этому предшествовало: главное
- Митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) подозревают сразу по двум статьям: нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также оправдании российской агрессии против Украины. Кроме того, он неоднократно ставил под сомнение суверенитет Украины, а российскую агрессию называл "гражданским конфликтом".
- 1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу (Лебедю) по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В июле его отправили в СИЗО с правом внести залог в размере 33 миллионов гривен. В августе стало известно, что залог за него внесли. Тогда митрополита госпитализировали из-за острого инфаркта миокарда.
- Печерский районный суд Киева 29 ноября 2023 года постановил, что Паша "Мерседес" должен быть под наблюдением еще два месяца. Ему продлили домашний арест и личные обязательства. Уже 23 января этого года стало известно, что митрополиту продлили домашний арест еще на два месяца. В частности, ему запретили отлучаться из села Вороньков без разрешения суда, кроме нескольких исключений.
- Заметим, что бывший глава Киево-Печерской Лавры не признавал свою вину и настаивал на том, что болеет. Он также говорил, что "никогда не был на стороне российской агрессии".