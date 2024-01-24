Кроме того, в сети появилась довольно необычная реакция Павла Лебедя. В частности, он одобрил действия судей по поводу нового решения.
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Паше "Мерседесу" продлили домашний арест
Адвокат Никита Чекман рассказал журналистам "Громадского", что митрополиту Павлу продлили срок действия возложенных на него обязанностей до 23 марта 2024 года. В частности, Паша "Мерседес" все еще обязан появляться по первому требованию суда, не отлучаться из села Вороньков Киевской области, носить электронный браслет и воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими.
Чекман также добавил, что Павлу также разрешили посещать врача, ведь митрополиту УПЦ МП диагностировали острый инфаркт миокарда и прооперировали в кардиологическом отделении одной из киевских больниц.
Митрополит УПЦ МП одобрил решение суда
Украинский журналист Ян Доброносов 22 января опубликовал видео Как Паша "Мерседес" садится в машину возле здания Печерского суда, где проходило заседание по его мере пресечения. Митрополит УПЦ МП одобрил это решение.
Очень хорошо поступили и судья и прокурор. Я поблагодарил Бога и людей,
– сказал он.
Паша "Мерседес" высказался о решении суда / Видео с фейсбука Яна Доброносова
В то же время сам Паша "Мерседес" на момент съемки видео не рассказывал, что принял суд. Он отмечал, что "далее все услышите от людей".
Ранее суд продлил предупреждение митрополиту УПЦ МП
- Печерский районный суд Киева 29 ноября постановил, что Паша "Мерседес" должен быть под наблюдением еще два месяца. Таким образом ему продлили домашний арест и личные обязательства.
- Сам Павел не признавал свою вину и настаивал на том, что болеет. Он также говорил, что "никогда не был на стороне российской агрессии".
- Стоит отметить, что за митрополита УПЦ МП внесли залог в размере 33 миллиона гривен. После этого его больше не удерживали под стражей.