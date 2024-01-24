Крім того, у мережі з'явилася доволі незвична реакція Павла Лебедя. Зокрема, він схвалив дії суддів стосовно нового рішення.

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Паші "Мерседесу" продовжили домашній арешт

Адвокат Микита Чекман розповів журналістам "Громадського", що митрополиту Павлу продовжили термін дії покладених на нього обов'язків до 23 березня 2024 року. Зокрема, Паша "Мерседес" усе ще зобов'язаний з'являтися за першою вимогою до суду, не відлучатися з села Вороньків Київської області, носити електронний браслет та утриматися від спілкування зі свідками та потерпілими.

Чекман також додав, що Павлу також дозволили відвідувати лікаря, адже митрополиту УПЦ МП діагностували гострий інфаркт міокарда та прооперували в кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень.

Митрополит УПЦ МП схвалив рішення суду

Український журналіст Ян Доброносов 22 січня опублікував відео, як Паша "Мерседес" сідає у машину біля будівлі Печерського суду, де відбувалося засідання щодо його запобіжного заходу. Митрополит УПЦ МП схвалив це рішення.

Дуже гарно поступили й суддя і прокурор. Я подякував Богу і людям,

– сказав він.

Паша "Мерседес" висловився про рішення суду / Відео з фейсбуку Яна Доброносова

Водночас сам Паша "Мерседес" на момент знімання відео не розповідав, що саме ухвалив суд. Він наголошував, що "далі все почуєте від людей".

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