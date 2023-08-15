Об этом заявил Никита Чекман. Других деталей о госпитализации митрополита он не сообщает, передает 24 Канал.
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По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!
– заявил адвокат митрополита.
В каком состоянии находится митрополит УПЦ МП – неизвестно. Чекман также не сообщал, как прошла операция.
Впоследствии в комментарии "Общественному" адвокат сообщил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), у которого диагностирован острый инфаркт миокарда, восстанавливается после операции. Он добавил, что теперь допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого.
Пашу "Мерседеса" госпитализировали днем ранее, 14 августа. Адвокат сообщал, что это было сделано срочно, ведь митрополиту необходимо было провести операцию. Чекман заявил, что Пашу "Мерседеса" прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева.
Дело Паши "Мерседеса": последние новости
- Митрополит Павел 1 апреля 2023 года получил подозрение, поскольку оправдывал российскую агрессию в Украине. В частности, он радовался захвату Херсона и рассказывал о "войне США и России". Уголовные производства начались по фактам разжигания религиозной розни и оправдания вооруженной агрессии России.
- С 1 апреля митрополит был под домашним арестом. Только в июле суд отправил его в СИЗО с правом внести залог в размере 33 миллиона гривен.
- Залог в размере 900 тысяч долларов за Пашу "Мерседеса" все же внес его адвокат Никита Чекман 7 августа. Более того, деньги на залог собирали даже в Лавре – там установили ящик для пожертвований.
- В СБУ подчеркнули, что внесение залога не повлияет на рассмотрение дела: он все равно будет носить электронный браслет и не сможет уехать из села Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя. Также он должен являться к правоохранителям и не может общаться со свидетелями.
- После выхода из СИЗО Паша "Мерседес" увеличил количество адвокатов. Известно, что он заключил новые соглашения по меньшей мере с тремя адвокатами, имеющими немалый опыт в резонансных делах.