Об этом заявил Никита Чекман. Других деталей о госпитализации митрополита он не сообщает, передает 24 Канал.

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По официальной информации от учреждения здравоохранения, Митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!

– заявил адвокат митрополита.

В каком состоянии находится митрополит УПЦ МП – неизвестно. Чекман также не сообщал, как прошла операция.

Впоследствии в комментарии "Общественному" адвокат сообщил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), у которого диагностирован острый инфаркт миокарда, восстанавливается после операции. Он добавил, что теперь допросы в рамках судебных дел обязаны остановить из-за состояния здоровья подозреваемого.

Пашу "Мерседеса" госпитализировали днем ранее, 14 августа. Адвокат сообщал, что это было сделано срочно, ведь митрополиту необходимо было провести операцию. Чекман заявил, что Пашу "Мерседеса" прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева.

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